Три топ-клуба поборются за капитана Наполи

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо летом покинет клуб. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

В последнее время у Ди Лоренцо совершенно разладились взаимоотношение с руководством «Наполи». Несмотря на контракт до лета 2028 года, продолжение сотрудничества между сторонами выглядит невозможным.

Интерес к Ди Лоренцо проявляют уже три топ-клуба. Речь идет о «Ювентусе», «Интере» и «Атлетико» Мадрид. Именно туринский клуб сейчас считается фаворитом в борьбе за 30-летнего защитника сборной Италии, чья трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.