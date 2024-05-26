Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три топ-клуба поборются за капитана Наполи
Италия
26 мая 2024, 18:05 |
229
0

Три топ-клуба поборются за капитана Наполи

Джованни Ди Лоренцо сменит клуб летом

26 мая 2024, 18:05 |
229
0
Три топ-клуба поборются за капитана Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо летом покинет клуб. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

В последнее время у Ди Лоренцо совершенно разладились взаимоотношение с руководством «Наполи». Несмотря на контракт до лета 2028 года, продолжение сотрудничества между сторонами выглядит невозможным.

Интерес к Ди Лоренцо проявляют уже три топ-клуба. Речь идет о «Ювентусе», «Интере» и «Атлетико» Мадрид. Именно туринский клуб сейчас считается фаворитом в борьбе за 30-летнего защитника сборной Италии, чья трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

По теме:
Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру
Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте
Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии
Джованни Ди Лоренцо Наполи трансферы трансферы Серии A Ювентус Интер Милан Атлетико Мадрид Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
Бокс | 25 мая 2024, 20:18 0
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри

Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Футбол | 26 мая 2024, 00:04 4
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе

С Гюлером и Чалханоглу. Расширенная заявка сборной Турции на Евро-2024
Футбол | 26.05.2024, 16:45
С Гюлером и Чалханоглу. Расширенная заявка сборной Турции на Евро-2024
С Гюлером и Чалханоглу. Расширенная заявка сборной Турции на Евро-2024
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Теннис | 26.05.2024, 13:12
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
Футбол | 26.05.2024, 07:17
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
25.05.2024, 00:46 8
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 3
Бокс
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
24.05.2024, 20:26 2
Бокс
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
25.05.2024, 07:01 30
Футбол
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
24.05.2024, 16:55 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем