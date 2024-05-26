Святые вернулись в АПЛ. Определен последний участник чемпионата Англии
Саутгемптон обыграл Лидс в финальном матче плей-офф на Уэмбли
«Саутгемптон» вернулся в АПЛ и будет выступать в топ-дивизионе чемпионата Англии в сезоне 2024/25.
В финальном матче плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон» обыграл «Лидс» на «Уэмбли» (1:0).
Единственный в матче гол гол на 24-й минуте забил Адам Армстронг.
В сезоне 2022/23 святые вылетели из высшего дивизиона, однако сумели за год выполнить задачу возвращения в элиту.
Ранее из Чемпионшипа напрямую в АПЛ вышли «Лестер» и «Ипсвич», а покинули элитный дивизион «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон Таун».
Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ
Финал, 26 мая, Лондон, Уэмбли
Лидс – Саутгемптон – 0:1
Гол: Адам Армстронг, 24
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