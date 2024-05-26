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Англия
26 мая 2024, 19:15 | Обновлено 26 мая 2024, 19:22
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Святые вернулись в АПЛ. Определен последний участник чемпионата Англии

Саутгемптон обыграл Лидс в финальном матче плей-офф на Уэмбли

26 мая 2024, 19:15 | Обновлено 26 мая 2024, 19:22
1502
0
Святые вернулись в АПЛ. Определен последний участник чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Армстронг (слева)

«Саутгемптон» вернулся в АПЛ и будет выступать в топ-дивизионе чемпионата Англии в сезоне 2024/25.

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон» обыграл «Лидс» на «Уэмбли» (1:0).

Единственный в матче гол гол на 24-й минуте забил Адам Армстронг.

В сезоне 2022/23 святые вылетели из высшего дивизиона, однако сумели за год выполнить задачу возвращения в элиту.

Ранее из Чемпионшипа напрямую в АПЛ вышли «Лестер» и «Ипсвич», а покинули элитный дивизион «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» и «Лутон Таун».

Чемпионшип. Плей-офф за путевку в АПЛ

Финал, 26 мая, Лондон, Уэмбли

Лидс – Саутгемптон – 0:1

Гол: Адам Армстронг, 24

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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