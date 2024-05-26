Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№52 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Гофф – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4 матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Фионой Ферро (№142 WTA) или Диан Парри (№61 WTA).

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