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  4. Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 19:11 | Обновлено 26 мая 2024, 19:12
2154
0

Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Ролан Гаррос

26 мая 2024, 19:11 | Обновлено 26 мая 2024, 19:12
2154
0
Элина Свитолина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии (№52 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Гофф – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4 матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Фионой Ферро (№142 WTA) или Диан Парри (№61 WTA).

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Элина Свитолина Каролина Плишкова смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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