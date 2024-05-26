Назван состав Украины U-17 на последний матч группы ЧЕ против Кипра U-17
26 мая в 20:30 сине-желтые сыграют последний матч чемпионата Европы
26 мая в 20:30 в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 3-го тура против команды Кипра.
После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза упустили шансы выйти из группы в четвертьфинал.
В матче с хозяевами, которые также пока не получили очков, речь пойдет только о престиже. Чтобы занять третье место в квартете, сине-желтых, учитывая разницу забитых и пропущенных мячей, устроит и ничья.
Назван состав Украины U-17 на последний матч группы ЧЕ против Кипра U-17
Украина: Петренко, Стрельчук, Дигтярь, Баршак, Рыбак, Сорока, Вакулюк, Редушко, Денисов, Богданов, Бондарь.
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