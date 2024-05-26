26 мая в 20:30 в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 3-го тура против команды Кипра.

После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза упустили шансы выйти из группы в четвертьфинал.

В матче с хозяевами, которые также пока не получили очков, речь пойдет только о престиже. Чтобы занять третье место в квартете, сине-желтых, учитывая разницу забитых и пропущенных мячей, устроит и ничья

Тренерский штаб и команда настраиваются на максимальный результат. Юрий Мороз: «Надо выходить и побеждать в каждой игре. Что касается состава на матч с Кипром, то посмотрим на состояние футболистов, поразмышляем, как сделать так, чтобы у нас была боеспособная команда на этот поединок».

​Евро-2024 U-17. Группа A

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина – 1:0 (Паралимни)

20:30. Кипр – Чехия – 0:5 (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия – 1:3 (Паралимни)

20:30. Кипр – Сербия – 1:3 (Ларнака)

Турнирная таблица

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Украина U-17 – Кипр U-17. Матч 3-го тура Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводят Суспільне Спорт и официальный сайт УЕФА.