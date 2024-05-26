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26.05.2024 20:30 – FT 2 : 0
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26 мая 2024, 23:37 | Обновлено 26 мая 2024, 23:47
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Украина – Кипр – 2:0. Дубль Дмитрия Богданова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2024 U-17

26 мая 2024, 23:37 | Обновлено 26 мая 2024, 23:47
221
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Украина – Кипр – 2:0. Дубль Дмитрия Богданова. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером ​26 мая в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 выиграла матч 3-го тура против команды Кипра (2:0).

После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза досрочно потеряли шансы выйти из группы в четвертьфинал.

В матче с хозяевами сине-желтым удалось хлопнуть дверью, покидая чемпионат. Дубль оформил Дмитрий Богданов, который выступает за немецкий клуб Динамо Дрезден.

Украинская сборная с 3 очками заняла 3-е место в группе A, опередив только Кипр. В 1/4 финала вышли Чехия (9 очков) и Сербия (6 баллов).

​Евро-2024 U-17. Группа A

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр – 2:0 (Ларнака)

Голы: Дмитрий Богданов, 30, 48 (пен)

Видеозапись матча

Первый гол Богданова

Второй гол Богданова

События матча

48’
ГОЛ ! С пенальти забил Dmytro Bogdanov (УКРАИНА U17).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Dmytro Bogdanov (УКРАИНА U17).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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