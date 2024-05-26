Украина – Кипр – 2:0. Дубль Дмитрия Богданова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2024 U-17
Вечером 26 мая в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 выиграла матч 3-го тура против команды Кипра (2:0).
После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза досрочно потеряли шансы выйти из группы в четвертьфинал.
В матче с хозяевами сине-желтым удалось хлопнуть дверью, покидая чемпионат. Дубль оформил Дмитрий Богданов, который выступает за немецкий клуб Динамо Дрезден.
Украинская сборная с 3 очками заняла 3-е место в группе A, опередив только Кипр. В 1/4 финала вышли Чехия (9 очков) и Сербия (6 баллов).
Евро-2024 U-17. Группа A
3-й тур, 26.05.2024
20:30. Украина – Кипр – 2:0 (Ларнака)
Голы: Дмитрий Богданов, 30, 48 (пен)
Видеозапись матча
Первый гол Богданова
Второй гол Богданова
События матча
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