Украина – Кипр – 2:0. Дубль Дмитрия Богданова. Видео голов и обзор

Вечером ​26 мая в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 выиграла матч 3-го тура против команды Кипра (2:0).

После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза досрочно потеряли шансы выйти из группы в четвертьфинал.

В матче с хозяевами сине-желтым удалось хлопнуть дверью, покидая чемпионат. Дубль оформил Дмитрий Богданов, который выступает за немецкий клуб Динамо Дрезден.

Украинская сборная с 3 очками заняла 3-е место в группе A, опередив только Кипр. В 1/4 финала вышли Чехия (9 очков) и Сербия (6 баллов).

​Евро-2024 U-17. Группа A

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр – 2:0 (Ларнака)

Голы: Дмитрий Богданов, 30, 48 (пен)

Видеозапись матча

Первый гол Богданова

Второй гол Богданова