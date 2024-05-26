Дубль Богданова. Украина U-17 хлопнула дверью на Евро, одолев команду Кипра

Вечером ​26 мая в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 выиграла матч 3-го тура против команды Кипра (2:0).

После двух поражений, от Сербии (0:1) и Чехии (1:3), подопечные Юрия Мороза досрочно потеряли шансы выйти из группы в четвертьфинал.

В матче с хозяевами сине-желтым удалось хлопнуть дверью, покидая чемпионат. Дубль оформил Дмитрий Богданов, который выступает за немецкий клуб Динамо Дрезден.

Игра в Ларнаке началась с активных действий сине-желтой команды. Опасна была попытка Богданова, также головой в плоскость пробил Редушко. На 30-й минуте Баршак прекрасно забросил мяч из глубины, а Богданов реализовал выход один на один с кипером, открыв счет. До перерыва Дмитрий не использовал еще несколько моментов, а киприоты ответили двумя хорошими ударами.

В начале второго тайма Денисов заработал пенальти, который реализовал Богданов. Сине-желтые могли увеличить свое преимущество – проверили кипера Редушко, Вакулюк, Люсин. В итоге сине-желтая команда выиграла у хозяев турнира (2:0).

Украинская сборная с 3 очками заняла 3-е место в группе A, опередив только Кипр. В 1/4 финала вышли Чехия (9 очков) и Сербия (6 баллов).

Уже определены две пары 1/4 финала Евро-2024 U-17: Чехия – Дания, Австрия – Сербия.

​Евро-2024 U-17. Группа A

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина – 1:0 (Паралимни)

20:30. Кипр – Чехия – 0:5 (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия – 1:3 (Паралимни)

20:30. Кипр – Сербия – 1:3 (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр – 2:0 (Ларнака)

Голы: Дмитрий Богданов, 30, 48 (пен)

Украина U-17: Петренко, Рыбак, Баршак, Дигтярь (Данковский, 89), Стрельчук (Шелекета, 71), Редушко (Люсин, 71), Сорока, Вакулюк, Денисов (Драган, 81), Богданов (Попов, 81), Бондарь.

Кипр U-17: Панаги, Скафи, Р. Димостенус (Хацилефтери, 75), Полихрониу, Василиу (Михалас, 67), Петусис, Циорцис, Псилогенис, Евангелу (Лукаидис, 55), С. Димостенус (П. Иоанну, 55), Христодулу (Николау, 55).

Предупреждения: Евангелу, 52, Христодулу, 54, Василиу, 57, Циорцис, 90.

20:30. Чехия – Сербия – 4:3 (Ларнака)

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