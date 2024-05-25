Как дела в группе смерти? Турнирные таблицы Евро U-17: завершился 2-й тур
Досрочно в четвертьфинал вышли три команды: Чехия, Сербия и Италия
24 мая завершился 2-й тур чемпионата Европы 2024 U-17.
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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Днем ранее юношеская сборная Украины U-17 потеряв шансы на выход в 1/4 финала, проиграв команде Сербии U-17 (1:3).
В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. С этой задачей уже справились: Чехия, Сербия и Италия.
В группе смерти Португалия разгромила Англию (4:1), а Франция нанесла поражение Испании (1:0)
Турнирное положение в группе D: Португалия (6 очков), Англия, Франция (по 3), Испания (0).
🏆 Евро-2024 U-17. Кипр
2-й тур, 24.05.2024
Италия – Словакия – 2:0
Голы: Камарда, 30, Либерали, 38
Швеция – Польша – 2:2
Голы: Антви, 14, Божичевич, 56 – Адконис, 24, Изунванне, 67
Португалия – Англия – 4:1
Голы: Мора, 34, 48, Силва, 64, Патрао, 68 – Мур, 43
Франция – Испания – 1:0
Голы: Молебе, 86
Турнирные таблицы
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