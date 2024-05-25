Как дела в группе смерти? Турнирные таблицы Евро U-17: завершился 2-й тур

24 мая завершился 2-й тур чемпионата Европы 2024 U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Днем ранее юношеская сборная Украины U-17 потеряв шансы на выход в 1/4 финала, проиграв команде Сербии U-17 (1:3).

В четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. С этой задачей уже справились: Чехия, Сербия и Италия.

В группе смерти Португалия разгромила Англию (4:1), а Франция нанесла поражение Испании (1:0)

Турнирное положение в группе D: Португалия (6 очков), Англия, Франция (по 3), Испания (0).

🏆 Евро-2024 U-17. Кипр

2-й тур, 24.05.2024

Италия – Словакия – 2:0

Голы: Камарда, 30, Либерали, 38

Швеция – Польша – 2:2

Голы: Антви, 14, Божичевич, 56 – Адконис, 24, Изунванне, 67

Португалия – Англия – 4:1

Голы: Мора, 34, 48, Силва, 64, Патрао, 68 – Мур, 43

Франция – Испания – 1:0

Голы: Молебе, 86

Турнирные таблицы