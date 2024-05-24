Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф

23 мая на Кипре второй матч на чемпионате Европы 2024 провела юношеская сборная Украины U-17.

Подопечные Юрия Мороза начали свой путь в финальном турнире на Кипре поражением от Сербии (0:1) и в Паралимни попытались исправить положение в поединке с Чехией.

Первый тайм прошел при преимуществах подопечных Иржи Жилака. Они сразу начали создавать моменты, зарабатывать угловые, а на 12-й минуте Мудры открыл счет с пенальти, который украинцы привезли себе сами. Украинская команда ответила неточным ударом Стрельчука. На 32-й минуте сине-желтых выручил Макаренко, отразив удар Пенксы с нескольких метров, позже чехи даже забили, но из офсайда. Лишь перед перерывом голкипера соперников проверили Степанов и Дегтярь.

Второй тайм начался с удара Степанова выше цели. На 57-й минуте Шванцара простил украинцев, пробив из лета в штангу. Впоследствии партнеры вывели один на один с кипером Квачека, но Макаренко дуэль выиграл. Но уже через мгновение Ржегачек прострелил на дальнюю штангу, где Пенкса сумел протолкнуть мяч в ворота.

Сократить отставание украинцам не удалось. На 88-й минуте Пенкса оформил дубль, сняв вопрос о победителе. В компенсированное время Дигтярь реализовал заработанный Стрельчуком пенальти, так что в итоге сине-желтые проиграли со счетом 1:3.

Потерпев второе поражение подряд, подопечные Юрия Мороза потеряли шансы на выход из группы, поскольку Кипр проиграл Сербии (1:3). Заключительный матч в группе против хозяев из Кипра украинцы проведут 26 мая.

Евро-2024 U-17. Кипр

Группа А

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Сербия – Украина – 1:0

20:30. Кипр – Чехия – 0:5

2-й тур, 23.05.2024

18:00. Украина – Чехия – 1:3

Голы: Дигтярь, 90+5 (пен) – Мудры, 12 (пен), Пенкса, 61, 88.

20:30. Кипр – Сербия – 1:3

Голы: Иоанну, 34 – Цветкович, 45+3, Стоянович, 53, Костов, 63

3-й тур, 26.05.2024

20:30. Украина – Кипр (Ларнака)

20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Группа B. 2-й тур, 23.05.2024

Дания – Хорватия – 2:2

Голы: Абидгор, 36, Риснаес, 60 – Кович, 41, Микич, 47

Австрия – Уэльс – 3:0

Голы: Гаммерле, 30, Забранский, 51, Ригель, 84

Турнирные таблицы