УКРАИНА U17

В воскресенье, 26 мая, состоится поединок чемпионата Европы U-17, в котором встретятся сборные Украины и Кипра. Матч пройдет в Ларнаке на «АЕК Арене», игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

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Украинцы и киприоты проиграли обе свои встречи на турнире и потеряли шансы выйти в четвертьфинал. Таким образом, очная дуэль соперников не имеет турнирного значения. «Сине-желтые» уступили Сербии (0:1) и Чехии (1:3), а сборная Кипра с крупным счетом проиграла чехам (0:5) и потерпела поражение от сербов (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-17 – Чехия U-17, за которой можно следить в украинской версии сайта.