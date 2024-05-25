Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 – Кипр U-17. Текстовая трансляция матча
Евро
УКРАИНА U17
26.05.2024 20:30 - : -
Кипр U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
25 мая 2024, 23:03 | Обновлено 25 мая 2024, 23:05
124
0

Украина U-17 – Кипр U-17. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка юношеского чемпионата Европы

25 мая 2024, 23:03 | Обновлено 25 мая 2024, 23:05
124
0
Украина U-17 – Кипр U-17. Текстовая трансляция матча
УАФ

В воскресенье, 26 мая, состоится поединок чемпионата Европы U-17, в котором встретятся сборные Украины и Кипра. Матч пройдет в Ларнаке на «АЕК Арене», игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Украинцы и киприоты проиграли обе свои встречи на турнире и потеряли шансы выйти в четвертьфинал. Таким образом, очная дуэль соперников не имеет турнирного значения. «Сине-желтые» уступили Сербии (0:1) и Чехии (1:3), а сборная Кипра с крупным счетом проиграла чехам (0:5) и потерпела поражение от сербов (1:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-17 – Чехия U-17, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Как дела в группе смерти? Турнирные таблицы Евро U-17: завершился 2-й тур
Таблицы ЧЕ U17. Кипр уступил Сербии. Украина потеряла все шансы на плей-офф
Украина U-17 – Чехия U-17 – 1:3. Фиаско на ЧЕ. Видео голов и обзор
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Кипра по футболу U-17 Украина - Кипр текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25 мая 2024, 12:48 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Футбол | 25 мая 2024, 00:54 3
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

24 мая «красно-белые» разгромили «Гранаду» со счетом 7:0

Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи
Футбол | 25.05.2024, 23:05
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 25.05.2024, 00:46
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Футбол | 25.05.2024, 19:01
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Реверанс на прощание. Ман Юнайтед отобрал Кубок Англии у Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
24.05.2024, 00:02
Хоккей
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
23.05.2024, 19:51 111
Война
Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны
Невероятный Довбик! Артем переписал историю и установил рекорд Жироны
25.05.2024, 00:16 2
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
25.05.2024, 00:05 61
Футбол
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
25.05.2024, 07:58 6
Футбол
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем