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  4. Травма позади? Алькарас стартовал на Ролан Гаррос с уверенной победы
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 18:22 | Обновлено 26 мая 2024, 18:29
180
0

Травма позади? Алькарас стартовал на Ролан Гаррос с уверенной победы

Испанец обыграл Джеффри Вулфа

26 мая 2024, 18:22 | Обновлено 26 мая 2024, 18:29
180
0
Травма позади? Алькарас стартовал на Ролан Гаррос с уверенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Один из главных фаворитов Ролан Гаррос-2024 Карлос Алькарас стартовал на турнире с легкой победы в трех сетах над американцем Джеффри Джоном Вулфом. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

Напомним, перед стартом Ролан Гаррос состояние Алькараса вызывало сомнения из-за проблем с рукой, которые помешали ему сыграть на Мастерсе в Риме. В матче против Вулфа третий сеяный испанец играл в компрессионном рукаве на правой руке.

Ролан Гаррос. Первый раунд

Джеффри Джон Вулф (США) – Карлос Алькарас (Испания, 3) – 1:6, 2:6, 1:6

Во втором раунде Алькарас сыграет с победителем матча между Джеком Дрейпером и Йеспером Де Йонгом.

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Ролан Гаррос 2024 Карлос Алькарас (теннисист)
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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