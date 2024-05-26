Травма позади? Алькарас стартовал на Ролан Гаррос с уверенной победы
Испанец обыграл Джеффри Вулфа
Один из главных фаворитов Ролан Гаррос-2024 Карлос Алькарас стартовал на турнире с легкой победы в трех сетах над американцем Джеффри Джоном Вулфом. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.
Напомним, перед стартом Ролан Гаррос состояние Алькараса вызывало сомнения из-за проблем с рукой, которые помешали ему сыграть на Мастерсе в Риме. В матче против Вулфа третий сеяный испанец играл в компрессионном рукаве на правой руке.
Ролан Гаррос. Первый раунд
Джеффри Джон Вулф (США) – Карлос Алькарас (Испания, 3) – 1:6, 2:6, 1:6
Во втором раунде Алькарас сыграет с победителем матча между Джеком Дрейпером и Йеспером Де Йонгом.
Carlos never in doubt 💪#RolandGarros @carlosalcaraz pic.twitter.com/RsjF3FdpcZ— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2024
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