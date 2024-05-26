Травма позади? Алькарас стартовал на Ролан Гаррос с уверенной победы

Один из главных фаворитов Ролан Гаррос-2024 Карлос Алькарас стартовал на турнире с легкой победы в трех сетах над американцем Джеффри Джоном Вулфом. Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

Напомним, перед стартом Ролан Гаррос состояние Алькараса вызывало сомнения из-за проблем с рукой, которые помешали ему сыграть на Мастерсе в Риме. В матче против Вулфа третий сеяный испанец играл в компрессионном рукаве на правой руке.

Ролан Гаррос. Первый раунд

Джеффри Джон Вулф (США) – Карлос Алькарас (Испания, 3) – 1:6, 2:6, 1:6

Во втором раунде Алькарас сыграет с победителем матча между Джеком Дрейпером и Йеспером Де Йонгом.