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  4. Ванкувер – Интер Майами – 1:2. Без Месси и Суареса. Видеообзор матча
Major League Soccer
26 мая 2024, 08:40 |
124
0

Ванкувер – Интер Майами – 1:2. Без Месси и Суареса. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча MLS

26 мая 2024, 08:40 |
124
0
Ванкувер – Интер Майами – 1:2. Без Месси и Суареса. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Major League Soccer «Интер Майами» одолел на выезде «Ванкувер Уайткэпс».

Лионель Месси и Луис Суарес пропускали поединок.

«Цапли» после этой победы остались лидерами Восточной конференции.

MLS. Регулярный сезон. 26 мая

«Ванкувер» – «Интер Майами» – 1:2
Голы: Голд (78, пенальти) – Тейлор (38), Кампана (50)

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Ванкувер Уайткэпс Роберт Тейлор Леонардо Кампана видео голов и обзор
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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