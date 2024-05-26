Major League Soccer26 мая 2024, 08:40 |
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Ванкувер – Интер Майами – 1:2. Без Месси и Суареса. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча MLS
26 мая 2024, 08:40 |
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В матче Major League Soccer «Интер Майами» одолел на выезде «Ванкувер Уайткэпс».
Лионель Месси и Луис Суарес пропускали поединок.
«Цапли» после этой победы остались лидерами Восточной конференции.
MLS. Регулярный сезон. 26 мая
«Ванкувер» – «Интер Майами» – 1:2
Голы: Голд (78, пенальти) – Тейлор (38), Кампана (50)
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