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Италия
26 мая 2024, 17:56 |
457
0

Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру

Миланский клуб может помочь Самиру Хандановичу

26 мая 2024, 17:56 |
457
0
Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Ханданович

Словенский экс-футболист миланского «Интера» Самир Ханданович может начать тренерскую карьеру в ближайшие месяцы, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «нерадзурри» готовы помочь своему бывшему вратарю, а именно дать ему возможность возглавить одну из юношеских команд клуба.

Самир Ханданович выступал за «Интер» с лета 2012 года. Суммарно провел за клуб 455 матчей и выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии 2021, а также Кубки и Суперкубки Италии 2022 и 2023 годов. Также выходил с командой в финалы Лиги Европы 2020 и Лиги чемпионов 2023.

Словенец покинул «Интер» летом 2023 года, но так и не сумел найти себе новую команду.

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Самир Ханданович Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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