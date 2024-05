Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру

Словенский экс-футболист миланского «Интера» Самир Ханданович может начать тренерскую карьеру в ближайшие месяцы, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, «нерадзурри» готовы помочь своему бывшему вратарю, а именно дать ему возможность возглавить одну из юношеских команд клуба.

Самир Ханданович выступал за «Интер» с лета 2012 года. Суммарно провел за клуб 455 матчей и выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии 2021, а также Кубки и Суперкубки Италии 2022 и 2023 годов. Также выходил с командой в финалы Лиги Европы 2020 и Лиги чемпионов 2023.

Словенец покинул «Интер» летом 2023 года, но так и не сумел найти себе новую команду.

Samir #Handanovic could start a new careeer as coach in the next months. #Inter are ready to give him this possibility and the former Inter’s captain could become the coach of a team of Nerazzurri’s Youth Sector. #transfers