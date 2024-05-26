Полесье в еврокубках, Скрипник и Минай вылетели, Верес в переходных матчах

Если главный вопрос сезона – о чемпионе – был решен заблаговременно, то отчаянная борьба на противоположном полюсе турнирной таблицы продолжалась и в последнем туре. Итогом этой борьбы стал провал «Металлиста 1925», который на пару с «Минаем» покидает элитный дивизион. «Оболонь» и «Верес» сыграют матчи плей-офф за право играть в УПЛ в новом сезоне. В свою очередь, две путевки в квалификацию Лиги конференций получили «Днепр-1» и «Полесье».

Угловой тура

Такое увидишь нечасто: гол после прямого удара от углового флажка. Но немногочисленные зрители в Черкассах на матче ЛНЗ и «Ворсклы» стали свидетелями именно такого шедевра. В начале первого тайма свой автограф в воротах полтавчан в такой вот способ оставил их бывший игрок Оливье Тилль. Возможно, в том моменте уместно говорить и об ошибке молодого кипера гостей Домолеги, однако стоит отметить о тот факт, что и удар Тиллю удался на славу.

Дебют тура

Свой первый гол за «Динамо» наконец-то забил Самба Диало (в 17-м поединке). Все еще молодой (21 год), но уже не очень перспективный сенегальский форвард отличился в выездном поединке против «Руха», забив мяч головой. По словам наставника динамовцев Александра Шовковского, момент, когда забивал Диалло, это домашняя заготовка.

ФК Динамо

Эмоции тура

Для того, чтобы претендовать на еврокубки, «Руху» нужно было не проиграть «Динамо». Или ждать поражения «Полесья» в параллельном поединке против «Шахтера». Однако «Рух» проиграл. А «Полесье» выиграло. После игры во Львове на президенте «Руха» Козловском не было лица. Его пыталась успокоить жена, но и ей это сделать не удалось.

Сенсация тура

Новоиспеченный чемпион – «Шахтер» – в матче против «Полесья» продемонстрировал отнюдь не чемпионскую игру. Да, нужно принять во внимание тот факт, что особой турнирной мотивацией у гостей не было, тогда как у хозяев она была: команда боролась за попадание в Лигу конференций. Однако «горняки» сыграли безобразно. Особенно в защите. А как же философия Марино Пушича – что если и проигрывать, то проигрывать красиво?

Прощание тура

После матча с «Зарей» вице-президент «Колоса» Владимир Генинсон опубликовал фото с голкипером команды Кириллом Фесюном с подписью: «Новая страница, новый клуб. Удачи»! По предварительной информации, Фесюн в новом сезоне будет защищать ворота уже «Шахтера».

Последний тур стал прощальным и для защитника «Кривбасса» Рябова. Игра против «Миная» для Вячеслава стала последней в карьере. По словам главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба, Рябов останется в клубе. Но на какой должности – пока что неизвестно.

Разгромы тура

И «Минай», и «Оболонь» устраивала только победа. Но и закарпатцы, и киевляне в матче последнего тура проиграли. Причем проиграли крупно. Подопечные Любеновича без шансов уступили «Кривбассу» 0:3, а команда Иващенко с аналогичным счетом проиграла «Александрии». Поражение лишило «Минай» шансов остаться в элите – команда опустилась в первую лигу, а вот «Оболонь» осталась в зоне переходных матчей и будет отстаивать право начать следующий сезон в УПЛ в стыковых поединках против «Левого Берега».

Матч тура

По факту центральный поединок тура состоялся на арене «Левый берег», где номинальные хозяева – «Металлист 1925» – принимал «Верес». Проигравший вылетал в первую лигу, победитель получал право сыграть в переходных поединках. Игру лучше начали номинальные гости. «Верес» сумел отличиться в середине первой половины тайма, и в середине второй (забили Дахновский и Гайдучик). Лишь после этого харьковчане проснулись. И отыграли один мяч усилиями Юрченко. Но на большее их не хватило. «Металлист 1925» проиграл и занял последнее место в таблице. Следующий сезон «1925-е» проведут в Первой лиге, а вот у «Вереса» есть шанс остаться в УПЛ в случае удачи в играх плей-офф против «Эпицентра».

Слова тура

После матча против «Вереса» главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник достаточно туманно высказался о своих дальнейших перспективах: «Так, как мы играли, то заслужили на вылет. Тут что-то комментировать, рассказывать, показывать – лишь издеваться над самим собой. Все прекрасно понимают, в какой мы сейчас ситуации. Что будет дальше – каждый узнает».

Именины тура

День рождения – не только грустный праздник. В день матча против «Черноморца» полузащитник «Днепра-1» Очеретько отмечал свой день рождения. Олегу исполнился 21 год. И он сделал себе подарок: забил мяч на исходе первого тайма. Это первое результативное действие Очеретько за днепрян.

Откровение тура

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов после матча с «Черноморцем» не смог ответить, в каком виде будет функционировать его команда дальше: «Что будет дальше – будем думать позже. Какие футболисты покинут команду – это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Мы то свою задачу решили, а вот что дальше»?

Символическая сборная тура: Кудрик – Михайличенко, Бурда, Понедельник - Тилль, Очеретько, Дахновский, Д.Кузык, Диалло – Гайдучик, Безерра.