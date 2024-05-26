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Италия
26 мая 2024, 18:45 |
487
0

Рома готовит новый контракт для главного тренера

В римском клубе верят в Даниэле Де Росси

26 мая 2024, 18:45 |
487
0
Рома готовит новый контракт для главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

«Рома» готовит новый контракт для главного тренера команды Даниэле Де Росси. По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано на три года – до лета 2027 года.

Напомним, Де Росси заменил Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Ромы» в январе. В апреле клуб принял решение сохранить 40-летнего итальянского специалиста на это должности на следующий сезон.

Под руководством Де Росси «Рома» провела 25 матчей: 14 побед, 6 ничьих и 5 поражений. За тур до финиша сезона в Серии А команда идет шестой в турнирной таблице.

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Даниэле Де Росси Рома Рим продление контракта
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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