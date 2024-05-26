«Рома» готовит новый контракт для главного тренера команды Даниэле Де Росси. По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано на три года – до лета 2027 года.

Напомним, Де Росси заменил Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Ромы» в январе. В апреле клуб принял решение сохранить 40-летнего итальянского специалиста на это должности на следующий сезон.

Под руководством Де Росси «Рома» провела 25 матчей: 14 побед, 6 ничьих и 5 поражений. За тур до финиша сезона в Серии А команда идет шестой в турнирной таблице.