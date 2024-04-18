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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна судьба Де Росси на посту главного тренера Ромы
Италия
18 апреля 2024, 12:26 |
323
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна судьба Де Росси на посту главного тренера Ромы

Руководство «волков» чрезвычайно довольно работой специалиста

18 апреля 2024, 12:26 |
323
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна судьба Де Росси на посту главного тренера Ромы
ФК Рома. Даниэле Де Росси, Дэн и Райан Фридкины

40-летний Даниэле Де Росси останется главным тренером «Ромы» и в следующем сезоне. Об этом сообщил официальный сайт «волков», опубликовав официальное заявление руководителей клуба – Дэна (президент) и Райана (вице-президент) Фридкиных.

«После вчерашней встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит работу в качестве главного тренера «Ромы» после нынешнего сезона и в обозримом будущем.

За короткое время пребывания на посту главного тренера положительное влияние Даниэле сказалось само по себе. Де Росси руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям «Ромы», города и непревзойденных болельщиков.

Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле.

Более подробная информация появится в ближайшие дни. Форца, Рома!» – говорится в заявлении.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Рома
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