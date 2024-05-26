Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Боевая ничья Валенсии с Сельтой, Яремчук остался в запасе
Чемпионат Испании
Лас Пальмас
26.05.2024 17:15 – FT 1 : 1
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 мая 2024, 19:24 | Обновлено 26 мая 2024, 19:31
71
0

Ла Лига. Боевая ничья Валенсии с Сельтой, Яремчук остался в запасе

Продолжается заключительный тур чемпионата Испании

26 мая 2024, 19:24 | Обновлено 26 мая 2024, 19:31
71
0
Ла Лига. Боевая ничья Валенсии с Сельтой, Яремчук остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Состоялись еще три матча в рамках заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» Романа Яремчука расписала боевую ничью 2:2 с «Сельтой», сам украинец участия в матче не принимал.

«Мальорка» на выезде совершила впечатляющий камбэк в матче с «Хетафе», а матч между «Лас-Пальмас» и «Алавесом» завершился вничью.

Ла Лига. 38-й тур

Хетафе – Мальорка – 1:2
Голы: Альварес 48 – Мурики 90, Маффео 90+3

Лас-Пальмас – Алавес – 1:1
Голы: Кардона 71 – Висенте 50

Сельта – Валенсия – 2:2
Голы: Аспас 49 (с пенальти), Дувикас 62 – Домингес 5 (автогол), Мари 60 (с пенальти)

Нынешний сезон Ла Лиги завершится сегодня матчем между «Севильей» и «Барселоны». Начало – в 22:00 по Киеву.

По теме:
Севилья – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
Ла Лига Хетафе Валенсия Мальорка Лас-Пальмас Алавес Сельта Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Бокс | 26 мая 2024, 07:01 4
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»

Джордж Гроувз высказался об украинском чемпионе

Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Футбол | 26 мая 2024, 10:17 39
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Это будут не только украинцы

Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Теннис | 26.05.2024, 13:12
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру
Футбол | 26.05.2024, 17:56
Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру
Легендарный игрок Интера планирует начать тренерскую карьеру
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Бокс | 25.05.2024, 22:18
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
25.05.2024, 07:58 6
Футбол
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
24.05.2024, 20:26 2
Бокс
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 2
Футбол
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
25.05.2024, 01:44
Бокс
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
Боб Арум назвал свой счет в мегафайте Усик – Фьюри
25.05.2024, 10:56 8
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 10
Футбол
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
25.05.2024, 00:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем