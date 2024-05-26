Ла Лига. Боевая ничья Валенсии с Сельтой, Яремчук остался в запасе
Продолжается заключительный тур чемпионата Испании
Состоялись еще три матча в рамках заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» Романа Яремчука расписала боевую ничью 2:2 с «Сельтой», сам украинец участия в матче не принимал.
«Мальорка» на выезде совершила впечатляющий камбэк в матче с «Хетафе», а матч между «Лас-Пальмас» и «Алавесом» завершился вничью.
Ла Лига. 38-й тур
Хетафе – Мальорка – 1:2
Голы: Альварес 48 – Мурики 90, Маффео 90+3
Лас-Пальмас – Алавес – 1:1
Голы: Кардона 71 – Висенте 50
Сельта – Валенсия – 2:2
Голы: Аспас 49 (с пенальти), Дувикас 62 – Домингес 5 (автогол), Мари 60 (с пенальти)
Нынешний сезон Ла Лиги завершится сегодня матчем между «Севильей» и «Барселоны». Начало – в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордж Гроувз высказался об украинском чемпионе
Это будут не только украинцы