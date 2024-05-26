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  4. Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро
Франция
26 мая 2024, 16:04 |
2413
4

Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро

Матвей Сафонов покинет «краснодар»

26 мая 2024, 16:04 |
2413
4
Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро
Twitter. Матвей Сафонов

Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского вратаря «краснодара» Матвея Сафонова, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, чемпионы Франции видят в 25-летнем голкипере большой талант. Они заплатят за него 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Отмечается, что контракт еще не подписан, ведь сторонам еще нужно согласовать некоторые детали.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Матвей Сафонов остался в стране 404 и продолжает выступать за их национальную сборную (последняя игра – против Сербии 21 марта 2024 года).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея Сафонова в 18 миллионов евро. В декабре 2022 года сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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