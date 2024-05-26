Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро

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Матвей Сафонов покинет «краснодар»
Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского вратаря «краснодара» Матвея Сафонова, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, чемпионы Франции видят в 25-летнем голкипере большой талант. Они заплатят за него 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
Отмечается, что контракт еще не подписан, ведь сторонам еще нужно согласовать некоторые детали.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Матвей Сафонов остался в стране 404 и продолжает выступать за их национальную сборную (последняя игра – против Сербии 21 марта 2024 года).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея Сафонова в 18 миллионов евро. В декабре 2022 года сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».
🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign Russian GK Matvey Safonov from Krasnodar!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024
PSG believe he’s a huge talent and talks are at the final stages on €20m package, add-ons included.
There are still final details to clarify and then seal the deal. pic.twitter.com/dXkT1SSqn8
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