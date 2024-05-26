Другие новости26 мая 2024, 00:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 мая 2024, 00:59 |
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В воскресенье, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
17:15 Сельта – Валенсия
21:45 Верона – Интер
22:00 Севилья – Барселона
КИБЕРСПОРТ
12:00 Oh My Dream – Top Esports Challange
13:00 Team Falcons – BB Team
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