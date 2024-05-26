СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая

В воскресенье, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Сельта – Валенсия

1.94 – 3.65 – 4.10

21:45 Верона – Интер

5.20 – 4.50 – 1.61

22:00 Севилья – Барселона

3.90 – 4.10 – 1.86

КИБЕРСПОРТ

12:00 Oh My Dream – Top Esports Challange

2.84 – 1.38

13:00 Team Falcons – BB Team

1.54 – 2.37