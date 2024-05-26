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26 мая 2024, 00:59 |
16
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 мая 2024, 00:59 |
16
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Сельта – Валенсия

Ggbet 1.94 – 3.65 – 4.10

21:45 Верона – Интер

Ggbet 5.20 – 4.50 – 1.61

22:00 Севилья – Барселона

Ggbet 3.90 – 4.10 – 1.86

КИБЕРСПОРТ

12:00 Oh My Dream – Top Esports Challange

Ggbet 2.84 – 1.38

13:00 Team Falcons – BB Team

Ggbet 1.54 – 2.37

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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