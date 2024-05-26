И снова гол Келси. Цинциннати в феерическом матче обыграл Торонто – 4:3
Венесуэльский форвард пришелся ко двору в США
Арендованный у «Шахтера» 19-летний форвард Кевин Келси забил очередной мяч в футболке «Цинциннати» в заокеанской MLS.
Нынешней ночью (по киевскому времени) «Цинциннати» на выезде в крайне напряженном, но очень зрелищном поединке вырвал победу у «Торонто» – 4:3.
Кевин Келси вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, а на 55-й минуте вывел свою команду вперед в счете (2:1), когда оказался первым на добивании и точным ударом поразил ворота соперника.
In a flash, @fccincinnati have taken the lead! 🤯— Major League Soccer (@MLS) May 26, 2024
Kevin Kelsy scores his 3rd goal since joining the team. pic.twitter.com/EQfIHUQAZn
К исходу основного времени на табло была ничья 3:3, однако на 90+3-й минуте «Цинциннати» усилиями 29-летнего бразильца Сержио Сантоса все-таки вырвал победу.
Помимо забитого мяча Келси в отчетном поединке еще и схлопотал желтую карточку – на 90+10-й минуте.
Для Келси этот мяч стал уже третьим в 5 матчах, сыгранных в MLS. Ранее венесуэлец поражал ворота «Коламбус Крю» и «Атланты Юнайтед».
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