И снова гол Келси. Цинциннати в феерическом матче обыграл Торонто – 4:3

Арендованный у «Шахтера» 19-летний форвард Кевин Келси забил очередной мяч в футболке «Цинциннати» в заокеанской MLS.

Нынешней ночью (по киевскому времени) «Цинциннати» на выезде в крайне напряженном, но очень зрелищном поединке вырвал победу у «Торонто» – 4:3.

Кевин Келси вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, а на 55-й минуте вывел свою команду вперед в счете (2:1), когда оказался первым на добивании и точным ударом поразил ворота соперника.

In a flash, @fccincinnati have taken the lead! 🤯



Kevin Kelsy scores his 3rd goal since joining the team. pic.twitter.com/EQfIHUQAZn