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  4. ВИДЕО. Келси отпраздновал голом первое появление в основе Цинциннати в MLS
Major League Soccer
16 мая 2024, 12:53 |
256
0

ВИДЕО. Келси отпраздновал голом первое появление в основе Цинциннати в MLS

Венесуэльский нападающий начинает становиться ключевым бомбардиром американской команды

16 мая 2024, 12:53 |
256
0
ВИДЕО. Келси отпраздновал голом первое появление в основе Цинциннати в MLS
twitter.com/fccincinnati. Кевин Келси

19-летний центрфорвард «Цинциннати» Кевин Келси, который нынешней весной был арендован американским клубом у «Шахтера» с опцией выкупа, отличился вторым забитым мячом в MLS.

Сегодня ночью по киевскому времени «Цинциннати» в 13-м туре на своем поле обыграл «Атланту Юнайтед» (1:0), и именно Келси стал автором единственного мяча своей команды.

Кевин забил головой на 7-й минуте, продемонстрировав великолепную позиционную игру в штрафной соперника.

Для Келси этот мяч стал вторым в рамках MLS. Однако до этого венесуэлец никогда не выходил в стартовом составе, а против «Атланты Юнайтед» форвард вышел с первых минут, и отпраздновал это событие забитым мячом.

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Кевин Келси Цинциннати (MLS) Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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