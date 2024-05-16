ВИДЕО. Келси отпраздновал голом первое появление в основе Цинциннати в MLS
Венесуэльский нападающий начинает становиться ключевым бомбардиром американской команды
19-летний центрфорвард «Цинциннати» Кевин Келси, который нынешней весной был арендован американским клубом у «Шахтера» с опцией выкупа, отличился вторым забитым мячом в MLS.
Сегодня ночью по киевскому времени «Цинциннати» в 13-м туре на своем поле обыграл «Атланту Юнайтед» (1:0), и именно Келси стал автором единственного мяча своей команды.
Кевин забил головой на 7-й минуте, продемонстрировав великолепную позиционную игру в штрафной соперника.
The Lucho to Kelsy connection is back at it. 💯— Major League Soccer (@MLS) May 15, 2024
📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/yzSceLGdQ7 pic.twitter.com/fHU8ZLMORd
Для Келси этот мяч стал вторым в рамках MLS. Однако до этого венесуэлец никогда не выходил в стартовом составе, а против «Атланты Юнайтед» форвард вышел с первых минут, и отпраздновал это событие забитым мячом.
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