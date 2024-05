ВИДЕО. Келси отпраздновал голом первое появление в основе Цинциннати в MLS

19-летний центрфорвард «Цинциннати» Кевин Келси, который нынешней весной был арендован американским клубом у «Шахтера» с опцией выкупа, отличился вторым забитым мячом в MLS.

Сегодня ночью по киевскому времени «Цинциннати» в 13-м туре на своем поле обыграл «Атланту Юнайтед» (1:0), и именно Келси стал автором единственного мяча своей команды.

Кевин забил головой на 7-й минуте, продемонстрировав великолепную позиционную игру в штрафной соперника.

The Lucho to Kelsy connection is back at it. 💯



