ВИДЕО. Пушка от Погба претендует на звание лучшего гола 1/8 Евро

Сборная Франции сенсационно уступила Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020. Французы лидировали со счетом 3:1, но упустили свое преимущество - 3:3, а затем уступили в серии пенальти со счетом 4:5. Решающий пенальти не забил форвард Килиан Мбаппе.

Во время матча хавбек Франции Поль Погба забил мяч на 75-й минуте. Хавбек пробил издали в верхний угол ворот. Этот гол претендует на звание лучшего в 1/8 финала Евро-2020.

