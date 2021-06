ВИДЕО. Подкрался незаметно. Роналду охладил Пепе на тренировке

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду подшутил над опытным защитником Пепе.



Во время тренировки КриРо подкрался к 38-летнему футболисту своей национальной команда и вылил ему на голову воду из бутылки. Пепе такого не ожидал, но шутку оценил.

Ранее Роналду призвал пить минеральную воду вместо «Coca-Cola».

🇵🇹 The temptation for Cristiano was just too much 🤣#EURO2020 | @selecaoportugal pic.twitter.com/Lge0rmJCSp