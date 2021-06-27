ВИДЕО. Подкрался незаметно. Роналду охладил Пепе на тренировке

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду подшутил над опытным защитником Пепе.
Во время тренировки КриРо подкрался к 38-летнему футболисту своей национальной команда и вылил ему на голову воду из бутылки. Пепе такого не ожидал, но шутку оценил.
Ранее Роналду призвал пить минеральную воду вместо «Coca-Cola».
🇵🇹 The temptation for Cristiano was just too much 🤣#EURO2020 | @selecaoportugal pic.twitter.com/Lge0rmJCSp— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021
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Источник — Sport.ua
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