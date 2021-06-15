Спонсор Евро-2020 потерпел космические убытки из-за поступка Роналду

Вчера Криштиану Роналду во время пресс-конференции демонстративно отодвинул в сторону две бутылки «Coca-Cola», спонсора Евро-2020, и призвал пить минеральную воду.

Такое, казалось бы, безобидное действие принесло американской компании огромные потери. Через 30 минут после пресс-конференции Роналду акции компании на бирже упали на 1,6%.

Суммарная стоимость «Coca-Cola» упала с 242 до 238 миллиардов долларов, поэтому потери компании от поступка Роналду можно оценить в 4 миллиарда долларов.