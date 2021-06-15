Спонсор Евро-2020 потерпел космические убытки из-за поступка Роналду

Компания потеряла 4 миллиарда долларов

  • 15.06.2021 22:59
  • 4363 просмотра
  • 9 комментариев
Спонсор Евро-2020 потерпел космические убытки из-за поступка Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера Криштиану Роналду во время пресс-конференции демонстративно отодвинул в сторону две бутылки «Coca-Cola», спонсора Евро-2020, и призвал пить минеральную воду.

Такое, казалось бы, безобидное действие принесло американской компании огромные потери. Через 30 минут после пресс-конференции Роналду акции компании на бирже упали на 1,6%.

Суммарная стоимость «Coca-Cola» упала с 242 до 238 миллиардов долларов, поэтому потери компании от поступка Роналду можно оценить в 4 миллиарда долларов.

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Источник — Marca

(16 голосов)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 15.06.2021 23:50
    0
    пийте Миргородську
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.06.2021 23:44
    +1
    Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:06
    Газпром следующий. Роналду всех спонсоров уефашной шайки обанкротит.
    Скажет, пейте воду без газа?
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 15.06.2021 23:41
    0
    Все правильно. Пепси пижже
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 23:28
    +2
    Зараз що Кока Кола, що Пепсі, просто помиї.Таке враження, що колишню колу сильно рожбадяжили водою.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 23:26
    +1
    Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    Пийте мінералку,бажано негазовану.
    Негазована мінералка містить антибіотики, щоб вода в пляшках не псувалась.
    -
    Краще купувати слабогазовану воду або сильногазовану, але випускати СО2 (вуглекислий газ) перед споживанням, який є "консервантом" мінеральної води без додавання антибіотиків.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:06
    +5
    Газпром следующий. Роналду всех спонсоров уефашной шайки обанкротит.
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 15.06.2021 23:05
    +5
    1.6% - это не убытки, ведь цена акций каждый день в этих пределах прыгает. Как пример, 19 мая цена акции была 54.17$, сейчас 55.41$.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    +1
    Пийте мінералку,бажано негазовану.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    +6
    Підтримую Кріштіану! Це американське пойло тільки шкоду робить людині!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    +6
    Підтримую Кріштіану! Це американське пойло тільки шкоду робить людині!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:06
    +5
    Газпром следующий. Роналду всех спонсоров уефашной шайки обанкротит.
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 15.06.2021 23:05
    +5
    1.6% - это не убытки, ведь цена акций каждый день в этих пределах прыгает. Как пример, 19 мая цена акции была 54.17$, сейчас 55.41$.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 23:28
    +2
    Зараз що Кока Кола, що Пепсі, просто помиї.Таке враження, що колишню колу сильно рожбадяжили водою.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.06.2021 23:44
    +1
    Ёкарный Бабай, 15.06.2021 23:06
    Газпром следующий. Роналду всех спонсоров уефашной шайки обанкротит.
    Скажет, пейте воду без газа?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.06.2021 23:26
    +1
    Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    Пийте мінералку,бажано негазовану.
    Негазована мінералка містить антибіотики, щоб вода в пляшках не псувалась.
    -
    Краще купувати слабогазовану воду або сильногазовану, але випускати СО2 (вуглекислий газ) перед споживанням, який є "консервантом" мінеральної води без додавання антибіотиків.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 15.06.2021 23:04
    +1
    Пийте мінералку,бажано негазовану.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 15.06.2021 23:50
    0
    пийте Миргородську
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 15.06.2021 23:41
    0
    Все правильно. Пепси пижже
    Ссылка
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