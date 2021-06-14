ВИДЕО. Роналду «подставил» одного из топ-спонсоров Евро-2020

Забавный эпизод на пресс-конференции португальцев

  • 14.06.2021 23:51
  • 3289 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Роналду «подставил» одного из топ-спонсоров Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня лидер сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в пресс-конференции накануне стартового матча Евро-2020 против Венгрии.

В начале пресс-конференции произошел забавный эпизод. Роналду отставил в сторону две бутылки «Coca-Cola», одного из главных спонсоров Евро-2020, и сказал «пейте воду!», показав бутылку с минеральной водой:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 00:16
    +1
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 15.06.2021 00:06
    +1
    Отрабатывает деньги от Пепси
    Ссылка
    1Odessit
    online
      1Odessit, 15.06.2021 00:00
    +6
    Имеет свое мнение и ложил он на больших дядей.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 23:54
    +4
    может шортил с их акциями ))))
    Ссылка
    1Odessit
    online
      1Odessit, 15.06.2021 00:00
    +6
    Имеет свое мнение и ложил он на больших дядей.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 23:54
    +4
    может шортил с их акциями ))))
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.06.2021 00:16
    +1
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 15.06.2021 00:06
    +1
    Отрабатывает деньги от Пепси
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности