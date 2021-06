ВИДЕО. Роналду «подставил» одного из топ-спонсоров Евро-2020

Сегодня лидер сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в пресс-конференции накануне стартового матча Евро-2020 против Венгрии.

В начале пресс-конференции произошел забавный эпизод. Роналду отставил в сторону две бутылки «Coca-Cola», одного из главных спонсоров Евро-2020, и сказал «пейте воду!», показав бутылку с минеральной водой:

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq