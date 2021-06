Рекордсмен. Роналду - первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах Европы

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в основном составе на матч Евро-2020 против Венгрии.

Для форварда это будет 5-й чемпионат Европы. До Роналду никто не принимал участие в пяти Евро. Роналду впервые сыграл на Евро в 2004 году.

Криштиану удалось выиграть турнир в 2016 году. Всего за сборную он провел 175 матчей и забил 104 гола.



