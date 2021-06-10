Один – в рамке, двое – на банке. Кто будет № 1 сборной Украины на Евро-2020

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» ищет ответ на один из главных кадровых вопросов для «сине-желтых».

Национальная сборная Украины покинула родную страну и перебазировалась в румынский Бухарест, где будет расположена официальная резиденция команды на время проведения Евро-2020. В заявку команды Андрея Шевченко, как уже сообщалось, вошли 26 футболистов, в том числе три голкипера – Георгий Бущан из «Динамо», Анатолий Трубин и Андрей Пятов из «Шахтера».

Если бы континентальный турнир состоялся в заранее отведенный ему срок, то есть летом минувшего года, вряд ли у кого-то были бы существенные сомнения на счет того, кто будет ключевым голкипером «сине-желтых». Тогда позиции многоопытного Андрея Пятова казались незыблемыми не только в «Шахтере», но и в сборной Украины. Однако сезон-2020/21 внес свои коррективы, и сегодня, объективно говоря, нет однозначного понимания, кого же из вратарей Андрей Шевченко и его ассистенты будут задействовать в качестве основного на Евро-2020.

Попробуем оценить плюсы и минусы каждой из трех кандидатур, а также вывести вероятность того, что именно этот вратарь будет № 1 в команде Шевченко.

Георгий БУЩАН

Возраст: 27 лет

Клуб: «Динамо»

Стоимость на Transfermarkt: 5 миллионов евро

Второй сезон кряду Бущана можно называть основным вратарем «Динамо». Если год назад Георгий еще хоть как-то делил игровую практику с Бойко, то после прихода в команду Мирчи Луческу практически напрочь вытеснил Дениса на «банку». В октябре минувшего года качественную игру Бущана наконец-то оценили и в национальной команде, где вратарь дебютировал в товарищеском поединке против Франции. Результат того матча (1:7) лучше не вспоминать, но вешать всех собак за то позорище «сине-желтых» на Бущана однозначно не стоит, так как оборона команды, откровенно говоря, напоминала проходной двор.

После того Бущан принял участие еще в пяти поединках сборной, в том числе был вратарем команды в блестящем победном противостоянии с Испанией (1:0) в рамках Лиги наций. Именно Георгий стартовал с «сине-желтыми» в отборочном цикле на ЧМ-2022, когда команда Шевченко сперва сенсационно добыла выездную ничью против Франции (1:1), а затем дома не менее неожиданно «распилила» очки с Финляндией (1:1).

Последнее обстоятельство, а также тот факт, что именно Бущана Шевченко выпустил в основе команды на спарринг с наиболее сильным (как минимум на бумаге – речь о Северной Ирландии) из трех соперников по товарищеским матчам, которые Украина провела накануне старта на Евро-2020, косвенно указывает, что выбор на позиции № 1 тренерский штаб уже сделал.

Статистика у Бущана в сезоне-2020/21 также достаточно положительная для того, чтобы претендовать на место ключевого вратаря сборной Украины на Евро-2020. Он сыграл больше сухих матчей, чем его конкуренты, в среднем пропускал за игру практически столько же, как и Трубин, но значительно меньше Пятова, да и в целом по балансу смотрится лучше конкурентов. Единственный и, возможно, существенный для команды Шевченко, минус у Бущана – то, что Георгий не так хорошо, как Пятов или Трубин, чувствует себя с мячом в ногах. Разыгрывать комбинации через голкипера, когда в рамке Бущан – не самая лучшая затея, ведь этот вратарь предпочитает выносить вперед, где игроки атаки должны цепляться за подборы. Как минимум в поединке с Нидерландами, вероятно, именно к такой тактике и стоит прибегнуть, а вот в играх с Австрией и Северной Македонией, где Украине предстоит сыграть с позиции силы, могут понадобиться умения Трубина или Пятова.

Вероятность быть № 1 на Евро-2020: 50%

Favbet оценивает шансы Георгия Бущана выйти в стартовом составе матча с Нидерландами коэффициентом 1.05

Анатолий ТРУБИН

Возраст: 19 лет

Клуб: «Шахтер»

Стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Трубину очень быстро и в какой-то степени неожиданно для многих удалось вытеснить из рамки «Шахтера» того, чье место в основе, казалось бы, забетонировано на года – Андрея Пятова. Молодой вратарь блестяще воспользовался своим шансом, который подарил ему «коронавирусный сезон», после чего прежнему ключевому стражу ворот «горняков» было уже почти невозможно вернуться на свои прежние позиции.

В итоге Трубин в концовке сезона сумел дебютировать за национальную сборную Украины, когда 31 марта сыграл в поединке отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1). Стабильная игровая практика в клубе, а также в целом подходящая манера игры под стратегию тренерского штаба Шевченко – те ключевые факторы, которые склонили чашу весов в пользу Анатолия, когда наставникам предстояло выбирать «лишнего» из пары Трубин – Лунин. Кипер «Реала», несмотря на свою статусность, уступил место в заявке более молодому партнеру/конкуренту, потому как был напрочь лишен самого главного для вратаря – практики, приносящей с собой и безусловную уверенность в своих силах.

В сборной Украины Трубину пока не удалось сыграть на ноль. Даже в поединке против Бахрейна (1:1) Анатолий ушел с поля не сухим, так как пропустил нелепый мяч с пенальти, который, к тому же, сам и «привез». В том спарринге Трубин вообще выглядел непохожим на себя – много мандражировал, ошибался и действовал очень неуверенно. Впрочем, на Анатолия в сборной однозначно рассчитывают, так как свои лучшие умения этот молодой вратарь показал в Лиге чемпионов, когда помог «Шахтеру» дважды одолеть «Реал», и ни разу не пропустить от мощного «Интера» с его Лукаку, Лаутаро Мартинесом и прочими топ-бомбардирами (0:0, 0:0).

Если обратиться к статистике, то Трубин имеет лучший среди тройки вратарей сборной Украины в заявке на Евро-2020 показатель предотвращенных голов. Это разница между ожидаемыми голами соперника и реально пропущенными вратарем мячами, и для Трубина этот показатель составляет 9,4, что лучше показателей Бущана (6,3) и Пятова, у которого вообще динамика в этом статистическом параметре неутешительная (-4,71). Кроме того, к достоинствам Трубина можно отнести то, что Анатолий в среднем пропускал меньше Бущана и Пятова, хотя разница с соответствующим показателем Георгия (подробную статистическую инфографику смотрите в концовке материала) крайне незначительная.

Впрочем, Трубину пока лишь 19 лет, и Шевченко вряд ли, подобно Каштру, решит всецело довериться именно этому молодому вратарю. Время Анатолия в сборной еще обязательно придет, а пока ему просто будет полезно побывать на таком важном турнире, как чемпионат Европы, и, при необходимости, подстраховать на последнем рубеже кого-то из более опытных партнеров.

Вероятность быть № 1 на Евро-2020: 20%

Favbet оценивает шансы Анатолия Трубина выйти в стартовом составе матча с Нидерландами коэффициентом 7.5

Андрей ПЯТОВ

Возраст: 36 лет

Клуб: «Шахтер»

Стоимость на Transfermarkt: 1 миллион евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Пятов – самый опытный, с точки зрения проведенных матчей, футболист в заявке национальной сборной Украины на Евро-2020. В его активе 97 поединков за «сине-желтых», что на три игры больше, чем у Андрея Ярмоленко. Каковы шансы, что уже на чемпионате Европы Пятов добьется отметки в 100 матчей за сборную? Они, безусловно, неплохие, хотя, как говорилось выше, отнюдь не настолько явные, чем было бы год назад.

Сезон-2020/21 стал, возможно, переломным в карьере Андрея Пятова. Впервые за долгие годы и периода бескомпромиссной конкуренции в «Шахтере» с Александром Рыбкой, кипер уступил свои позиции в стане «горняков», хотя со сменой главного тренера вполне может в следующем сезоне попробовать все «откатить назад».

Важно понимать, что физически Пятов не был готов в завершившемся сезоне настолько привычно хорошо, как раньше, что напрямую вылилось в статистике и количестве проведенных Андреем матчей. Возможно, сказались последствия перенесенного ковида, но не стоит сбрасывать со счетов и возраст ветерана – в конце июня Пятову исполнится уже 37. Если оценивать цифры, но не в паспорте, а в соответствующих статистических колонках, то и здесь Андрею нечем похвастаться на фоне показателей Бущана и Трубина. Пятов пропустил даже больше, чем теоретически создали у его ворот соперники, из-за чего у него и получился отрицательный показатель предотвращенных голов. Логично, что и сейвов ветеран совершил меньше, чем остальные из тройки вратарей в заявке сборной на Евро-2020. Правда, по воротам Пятова и били больше…

Главным достоинством Пятова, помимо сумасшедшего опыта, который на знаковых турнирах часто становится определяющим, является его сыгранность практически со всеми партнерами по сборной. Андрей прекрасно знает возможности и игровой стиль не только коллег по «Шахтеру», но и игроков «Динамо», а также наших легионеров, с которыми чаще остальных имел возможность работать в сборной. Да и чисто в командных взаимодействиях Пятов, как кажется, способен дать побольше, чем Бущан и Трубин. Например, в точности передач Андрей имеет фору над конкурентами, в том числе и по пасам вперед.

Важно и то, что 36-летний кипер за время своей карьеры прекрасно адаптировался к комбинационному футболу, и выходу из обороны в атаку через короткий и средний пас. Это то, на чем акцентирует внимание тренерский штаб Шевченко, и то, что может потребоваться Украине, как минимум в играх с равнозначными или номинально более слабыми соперниками. Так что сбрасывать Пятова со счетов только лишь потому, что он проиграл конкуренцию Трубину в «Шахтере», вряд ли стоит. Непревзойденный Александр Шовковский также в карьере имел несколько «черных полос», после которых обязательно возвращался на пост № 1, как в клубе, так и в сборной.

Вероятность быть № 1 на Евро-2020: 30%

Favbet оценивает шансы Андрея Пятова выйти в стартовом составе матча с Нидерландами коэффициентом 5.0

В заключение – немного статистики, которая, возможно, также сыграет свою роль в определении тренерским штабом игрока на позицию № 1 для сборной Украины на Евро-2020…