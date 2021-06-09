ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

Делегация сборной Украины прибыла из Харькова в румынский Бухарест и уже поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире – отеле «Каро».

В команду Андрея Шевченко входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари : 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).

: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»). Защитники : 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»).

: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»). Полузащитники : 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия). Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

Фото: Павел Кубанов, УАФ