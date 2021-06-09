ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

В делегацию вошли 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020

  • 09.06.2021 01:45
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ФОТО. В отель Каро. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020
© УАФ

Делегация сборной Украины прибыла из Харькова в румынский Бухарест и уже поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире – отеле «Каро».

В команду Андрея Шевченко входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

  • Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»).
  • Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19. Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбик («Днепр-1»).

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Бухарест на Евро-2020

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Фото: Павел Кубанов, УАФ

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 09.06.2021 02:07
    0
    нужно было Коноплянку взять с собою.. Тля того чтобы фоткал.. у него это получается лучше всех)) Мог бы даже селфи запилить если что...
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 09.06.2021 02:07
    0
    нужно было Коноплянку взять с собою.. Тля того чтобы фоткал.. у него это получается лучше всех)) Мог бы даже селфи запилить если что...
    Ссылка
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