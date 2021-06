ОФИЦИАЛЬНО. Куман останется на тренерском мостике Барселоны еще на сезон

Нидерландский специалист Рональд Куман останется на тренерском мостике «Барселоны» еще на сезон.

Такое решение принял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

58-летний Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года и привел каталонский клуб к победе в Кубке Испании 2020/21. В Ла Лиге команда заняла 3-е место.

🗣 @JoanLaportaFCB : ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo

Ronald Koeman STAYS at Barcelona, confirmed. Koeman agents were ‘confident’ since one week and now the agreement is imminent. Joan Laporta decided to continue with Koeman as manager next season. Here we go. 🔵🔴🇳🇱 #FCB #Barcelona #Koeman