Как Црвена Звезда стала грандом. 30 лет назад белградцы завоевали КЧ

Блогер Sport.ua Александр Шершень вспоминает победу «Црвены Звезды» в Кубке чемпионов

  • 29.05.2021 12:00
  • 561 просмотр
  • 0 комментариев
Как Црвена Звезда стала грандом. 30 лет назад белградцы завоевали КЧ
© uefa.com

30 лет назад, 29 мая 1991 года, на стадионе «Сан-Николо» в итальянском Бари тогда еще югославская «Црвена Звезда» сенсационно завоевала самый ценный трофей в истории мирового клубного футбола - Кубок Европейских чемпионов. Балканская команда на пути к своему триумфу не проиграла ни одного матча и по праву стала сильнейшим клубом Европы в 1991 году.

Поэтому сегодня вспомним нелегкий и тернистый путь к триумфу в КЕЧ-1991 команды Любко Петровича, в которой в то время были собраны сильнейшие игроки со всего балканского полуострова.

Приглашение Любко Петровича и военный конфликт на Балканах

Вполне вероятно, что такого фантастического еврокубкового успеха «Црвена Звезда» и не добилась бы, ведь именно в 1991 году в Югославии начался вооруженный конфликт, который в дальнейшем разделил республику на шесть разных стран. Впрочем, футбольная судьба все же смиловалась над «красно-белыми» и они еще «успели» завоевать свои первые в истории еврокубковые трофеи - КЕЧ и Межконтинентальный Кубок.

Фундамент сенсационного еврокубкового успеха «Црвены Звезды» был заложен еще в сезоне 1989/1990, когда команду возглавил Драгослав Шекуларац. К тому времени 52-летний специалист, который до этого тренировал только сборную Гватемалы и заштатный австралийский «Футскрай ДЖАСТ», в первый же год своего правления в клубе сумел с белградцами добыть золотые награды чемпионата и Кубок Югославии. Тем самым, «Црвена Звезда» получила право стартовать в следующем сезоне в самом престижном футбольном турнире мира - Кубке Европейских чемпионов.

Впрочем, перспективы попробовать свои силы на фоне сильнейших команд Европы явно не заинтересовали Драгослава Шекулараца и по окончании чемпионата он покинул пост главного тренера «красно-белых», отправившись на «заработки» в мексиканскую «Америку». Боссы белградцев быстро нашли замену старому «коучу», пригласив на тренерский мостик команды 43-летнего Любко Петровича, который в 1989-м году сенсационно привел к чемпионству скромную «Войводину».


Любко Петрович (слева) и Желько Ражнатовичем - одним из главных участником балканских войн

Новый наставник не стал что-то выдумывать и положился на тех игроков, которые были в основной обойме предшественника - Стевана Стояновича, Деяна Савичевича, Владимира Юговича, Миодрага Белодедичи, Роберта Просинечки, Дарко Панчева. Исключением стали молодой Синиша Михайлович, который пришел из «Войводины», и нападающий Драгиша Бинич, который вернулся в Белград после летнего «сухого» (7 матчей - 0 голов) пребывания в «Леванте».

Начало похода за трофеем

Осенью 1990 начался триумфальный путь «Црвены Звезды» в Кубке Европейских чемпионов. Первым соперником парней Любко Петровича по 1/16 финала стал скромный швейцарский «Грассхоппер», который в то время тренировал одиозный Оттмар Хитцфельд. На стадион имени Райко Митича пришло более 60 000 болельщиков в надежде увидеть уверенную победу своей команды. Впрочем, швейцарцы уже на 14-й минуте вышли вперед благодаря голу Петера Кецле. Единственное что смогли «красно-белые», которые «провисели» на воротах Мартина Бруннера весь матч, это отквитать один гол, который забил Драгиша Бинич. В ответном матче югославские футболисты вполне поквитались с «Грассхоппером» за досадную домашнюю ничью. Голы Панчева, Душко Радиновича и дубль с пенальти молодого Роберта Просинечки принесли белградцам уверенную победу - 4:1.

Можно сказать, что с следующим соперником по 1/8 финала команде Любко Петровича также повезло, ведь шотландский «Рейнджерс» - это далеко не «Бавария», «Реал» или «Милан», которые могли стать оппонентами «югов». Еще в первой домашней игре «Црвена Звезда» практически сняла все вопросы относительно победителя дуэли, разгромив гостей со счетом 3:0. Голами отметились Просинечки и лучший бомбардир команды Панчев. Еще один гол в свои ворота отправил Джон Браун. В Глазго тот же Панчев принес ничью своей команде 1:1 и вместе с тем путевку в четвертьфинал.

Не менее удачно продвигались дела у подопечных Любко Петровича и в чемпионате и Кубке страны. «Красно-белые» не замечали своих соперников, одерживая победы за победами, а невероятный атакующий квартет в лице Роберта Просинечки, Драгана Панчева, Деяна Савичевича и Драгиши Бинича наводил ужас на оборонительные редуты соперников белградцев не только на европейской арене.

В четвертьфинале КЕЧ жребий вновь был благосклонен к югославам. Их соперником стал чемпион ГДР - дрезденское «Динамо». «Звезд с неба» подопечные Райнхарда Хефнера не хватали и добрались до этой стадии соревнований лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств: слабости своих соперников - люксембургского «Униона» и шведского «Мальме». Неудивительно, что в первой игре четвертьфинала перед глазами 85000 болельщиков югославы не оставили немцам ни единого шанса. Голы Деяна Савичевича, Роберта Просинечки и Драгиши Бинича принесли победу хозяевам со счетом 3:0. А вот в Дрездене не обошлось без приключений: проигрывая по ходу игры 0:1, балканцы благодаря голам Панчева и Савичевича вышли вперед, что привело к массовым беспорядкам на стадионе. Испанский судья Эмилио Сориано Аладрен вынужден был на 78-й минуте остановить матч. В итоге победа со счетом 3:0 была присуждена именно «Црвене Звезде».

В полуфинале слабых соперников уже не было, даже тот же московский «Спартак» считался бы фаворитом в игре с «Црвеной Звездой», ведь москвичи на пути к ½ преодолели звездный «Реал» и «Наполи», демонстрируя довольно зрелищную командную игру. Впрочем, жребий оказался более безжалостнее для подопечных Любко Петровича, выбрав им в оппоненты звездную мюнхенскую «Баварию». Европейская пресса еще до матча отводила место в финале игрокам Юпа Хайнкеса, не давая никаких шансов балканцам.

Иного мнения были сверхмотивированные молодые югославы. В первой игре в Мюнхене «Бавария» на 23-й минуте благодаря голу Роланда Вольфарта повела в счете, но в конце первого тайма Дарко Панчев сравнял счет. Несмотря на бешеное преимущество хозяев поля, после перерыва Стеван Стоянович так и не дал отличиться немецким звездам, а вот балканцы на 70-й минуте сумели «распечатать» ворота Раймонда Аумана. Гол на свой счет записал Деян Савичевич. К ответному матчу «Црвена Звезда» подошла, имея довольно неутешительные новости: 10 игроков команды имели по одному «горчичнику» и хотя бы одно предупреждение для кого-то из «штрафников» могло стоить ему пропуска вероятного финала.

Забегая вперед, отметим, что югославы так хотели сыграть на стадионе «Сан-Николо» в Бари, что обошлись вообще без грубых фолов своих футболистов. А вот ответный матч в Белграде стал настоящим триллером для обеих команд. Уже в середине первого тайма хозяев вывел вперед Синиша Михайлович. Как забил? Конечно, со штрафного. А дальше в главные действующие лица вышел лидер мюнхенцев Клаус Аугенталер, который на 62-й минуте сравнял счет также со стандарта, а через 5 минут Манфред Бендер вывел вперед немцев. Казалось, все шло к дополнительному времени, но свое слово сказал вышеупомянутый Клаус Аугенталер, который забил фантастический по красоте гол, правда, в свои ворота, установив окончательный счет в игре 2:2. Таким образом, «Црвена Звезда» во второй раз в своей истории вышла в финал еврокубка.

Пенальти ценой в сотни голов

Соперником по финалу для белградцев 29 мая 1991 стал мегазвездный французский «Марсель», который в полуфинале по сумме двух матчей одолел московский «Спартак» (3:1 и 2:1). Жан-Пьер Папен, Крис Уоддл, Абеди Пеле, Базил Боли, Мануэль Аморос - далеко не полный перечень звезд конца 1980-х - начала 1990-х годов, которые уже видели себя победителями КЕЧ-1991. Впрочем, опять же, иного мнения были не менее звездные в будущем югославы и их наставник Любко Петрович.

Несмотря на предматчевые прогнозы, финальная игра в итальянском Бари результативной не оказалась. Наставник балканцев выбрал контратакующую тактику и большую часть игры «красно-белые» отбивались, хотя моменты были у обеих команд. 90 минут времени победителя не выявили, как и дополнительные полчаса. Судьба ценного трофея решалась в послематчевых пенальти. Лучше в этом компоненте игры себя проявили югославы, которые реализовали все свои 5 одиннадцатиметровых ударов. Зато у французов роковой промах допустил опытнейший Мануэль Аморос. Поэтому 5:3 в пользу белградцев. Дарко Панчев, который забил решающий пенальти, после игры сказал: - «Я забил за свою карьеру немало голов на любой вкус, но этот одиннадцатиметровый – самый дорогой из них».

Таким образом, «Црвена Звезда» стала первым и одновременно последним представителем Югославии - обладателем Кубка чемпионов, превзойдя достижение извечного врага «Партизана», который в 1966 году также добрался до финала, проиграв в нем мадридскому «Реалу».

Еще один еврокубковый трофей и чемпионство

В том же году «красно-белые» завоевали золотые медали чемпионата Югославии и дошли до финала Кубка страны, где уступили со счетом 0:1 «Хайдуку» из Сплита (ныне Хорватия). В матче за Суперкубок УЕФА с таким же счетом уступили «Манчестер Юнайтед», в котором как раз дебютировал Андрей Канчельскис.

Ответный матч в Белграде, к сожалению, не состоялся из печальных событий, которые привели к войне. Поэтому трофей автоматически достался именно англичанам. А вот Межконтинентальный Кубок югославы все таки забрали в свой клубный музей. Чилийский «Коло-Коло» был обыгран вчистую 3:0, и это при том, что еще в первом тайме был удален Деян Савичевич. Авторами голов тогда стали Дарко Панчев и дважды Владимир Югович. Стоит отметить, что эта победа была одержана уже при Владице Поповиче, который заменил на посту главного тренера белградцев Любко Петровича.

Эпилог. Жизнь после финала

В финальной игре на поле стадиона «Сан-Николо» в составе «Црвены Звезды» присутствовал лишь один легионер и то формально, ведь румын Миодраг Белодедичи являлся этническим сербом. Все остальные игроки были представителями балканского полуострова, и все имели югославские паспорта. Однако после распада республики судьбы тогдашних одноклубников и сборников разошлись.

Так, Рефик Шабанджович принял гражданство Боснии и Герцеговины. Просинечки стал легендой сборной Хорватии и единственным футболистом в мире, который играл на чемпионатах мира в составе двух сборных - Югославии и Хорватии. Илья Найдоский и Дарко Панчев поменяли югославские паспорта на македонские. Последний, к слову, в триумфальном сезоне 1990/1991 годов, кроме чемпионства в Югославии и завоевания еврокубковых трофеев, должен был получить «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Европы (34 гола в 32 матчах чемпионата). Впрочем, журнал «France Football» тогда отменил награду. Только через 15 лет тогдашний глава УЕФА Мишель Платини лично вручил великому бомбардиру «украденный» у него заслуженный трофей.

Деян Савичевич, закончив карьеру игрока, стал активным сторонником отделения Черногории от Сербии, и теперь возглавляет Футбольный союз Черногории. Вышеупомянутый Миодраг Белодедичи сейчас курирует молодежные и юношеские национальные команды Румынии. Все остальные герои финала получили паспорта Сербии. Сын румына и хорватки Синиша Михайлович победил страшную болезнь лейкемию и сейчас возглавляет «Болонью».

Владимир Югович живет в Вене с семьей и не любит общение с прессой. Вратарь Стеван Стоянович, кроме сербского гражданства, имеет паспорт Бельгии, но так и не сыграл в итоге ни за одну национальную сборную. Нападающий Драгиша Бинич после финального матча более не вызывался в национальную команду. Его сын Владан Бинич также стал профессиональным футболистом, но в 28 лет закончил футбольную карьеру.

Что касается главного кузнеца успеха «Црвены Звезды», то Любко Петрович еще дважды возвращался тренировать «красно-белых» и добыл с ними чемпионство 1995 и Кубок 1995 и 1996 годов. Сейчас 73-летний специалист даже не думает о завершении тренерской карьеры, возглавляя вьетнамский «Тханьхоа».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Штемберг, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности