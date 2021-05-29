Как Црвена Звезда стала грандом. 30 лет назад белградцы завоевали КЧ

30 лет назад, 29 мая 1991 года, на стадионе «Сан-Николо» в итальянском Бари тогда еще югославская «Црвена Звезда» сенсационно завоевала самый ценный трофей в истории мирового клубного футбола - Кубок Европейских чемпионов. Балканская команда на пути к своему триумфу не проиграла ни одного матча и по праву стала сильнейшим клубом Европы в 1991 году.

Поэтому сегодня вспомним нелегкий и тернистый путь к триумфу в КЕЧ-1991 команды Любко Петровича, в которой в то время были собраны сильнейшие игроки со всего балканского полуострова.

Приглашение Любко Петровича и военный конфликт на Балканах

Вполне вероятно, что такого фантастического еврокубкового успеха «Црвена Звезда» и не добилась бы, ведь именно в 1991 году в Югославии начался вооруженный конфликт, который в дальнейшем разделил республику на шесть разных стран. Впрочем, футбольная судьба все же смиловалась над «красно-белыми» и они еще «успели» завоевать свои первые в истории еврокубковые трофеи - КЕЧ и Межконтинентальный Кубок.

Фундамент сенсационного еврокубкового успеха «Црвены Звезды» был заложен еще в сезоне 1989/1990, когда команду возглавил Драгослав Шекуларац. К тому времени 52-летний специалист, который до этого тренировал только сборную Гватемалы и заштатный австралийский «Футскрай ДЖАСТ», в первый же год своего правления в клубе сумел с белградцами добыть золотые награды чемпионата и Кубок Югославии. Тем самым, «Црвена Звезда» получила право стартовать в следующем сезоне в самом престижном футбольном турнире мира - Кубке Европейских чемпионов.

Впрочем, перспективы попробовать свои силы на фоне сильнейших команд Европы явно не заинтересовали Драгослава Шекулараца и по окончании чемпионата он покинул пост главного тренера «красно-белых», отправившись на «заработки» в мексиканскую «Америку». Боссы белградцев быстро нашли замену старому «коучу», пригласив на тренерский мостик команды 43-летнего Любко Петровича, который в 1989-м году сенсационно привел к чемпионству скромную «Войводину».



Любко Петрович (слева) и Желько Ражнатовичем - одним из главных участником балканских войн

Новый наставник не стал что-то выдумывать и положился на тех игроков, которые были в основной обойме предшественника - Стевана Стояновича, Деяна Савичевича, Владимира Юговича, Миодрага Белодедичи, Роберта Просинечки, Дарко Панчева. Исключением стали молодой Синиша Михайлович, который пришел из «Войводины», и нападающий Драгиша Бинич, который вернулся в Белград после летнего «сухого» (7 матчей - 0 голов) пребывания в «Леванте».

Начало похода за трофеем

Осенью 1990 начался триумфальный путь «Црвены Звезды» в Кубке Европейских чемпионов. Первым соперником парней Любко Петровича по 1/16 финала стал скромный швейцарский «Грассхоппер», который в то время тренировал одиозный Оттмар Хитцфельд. На стадион имени Райко Митича пришло более 60 000 болельщиков в надежде увидеть уверенную победу своей команды. Впрочем, швейцарцы уже на 14-й минуте вышли вперед благодаря голу Петера Кецле. Единственное что смогли «красно-белые», которые «провисели» на воротах Мартина Бруннера весь матч, это отквитать один гол, который забил Драгиша Бинич. В ответном матче югославские футболисты вполне поквитались с «Грассхоппером» за досадную домашнюю ничью. Голы Панчева, Душко Радиновича и дубль с пенальти молодого Роберта Просинечки принесли белградцам уверенную победу - 4:1.

Можно сказать, что с следующим соперником по 1/8 финала команде Любко Петровича также повезло, ведь шотландский «Рейнджерс» - это далеко не «Бавария», «Реал» или «Милан», которые могли стать оппонентами «югов». Еще в первой домашней игре «Црвена Звезда» практически сняла все вопросы относительно победителя дуэли, разгромив гостей со счетом 3:0. Голами отметились Просинечки и лучший бомбардир команды Панчев. Еще один гол в свои ворота отправил Джон Браун. В Глазго тот же Панчев принес ничью своей команде 1:1 и вместе с тем путевку в четвертьфинал.

Не менее удачно продвигались дела у подопечных Любко Петровича и в чемпионате и Кубке страны. «Красно-белые» не замечали своих соперников, одерживая победы за победами, а невероятный атакующий квартет в лице Роберта Просинечки, Драгана Панчева, Деяна Савичевича и Драгиши Бинича наводил ужас на оборонительные редуты соперников белградцев не только на европейской арене.

В четвертьфинале КЕЧ жребий вновь был благосклонен к югославам. Их соперником стал чемпион ГДР - дрезденское «Динамо». «Звезд с неба» подопечные Райнхарда Хефнера не хватали и добрались до этой стадии соревнований лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств: слабости своих соперников - люксембургского «Униона» и шведского «Мальме». Неудивительно, что в первой игре четвертьфинала перед глазами 85000 болельщиков югославы не оставили немцам ни единого шанса. Голы Деяна Савичевича, Роберта Просинечки и Драгиши Бинича принесли победу хозяевам со счетом 3:0. А вот в Дрездене не обошлось без приключений: проигрывая по ходу игры 0:1, балканцы благодаря голам Панчева и Савичевича вышли вперед, что привело к массовым беспорядкам на стадионе. Испанский судья Эмилио Сориано Аладрен вынужден был на 78-й минуте остановить матч. В итоге победа со счетом 3:0 была присуждена именно «Црвене Звезде».

В полуфинале слабых соперников уже не было, даже тот же московский «Спартак» считался бы фаворитом в игре с «Црвеной Звездой», ведь москвичи на пути к ½ преодолели звездный «Реал» и «Наполи», демонстрируя довольно зрелищную командную игру. Впрочем, жребий оказался более безжалостнее для подопечных Любко Петровича, выбрав им в оппоненты звездную мюнхенскую «Баварию». Европейская пресса еще до матча отводила место в финале игрокам Юпа Хайнкеса, не давая никаких шансов балканцам.

Иного мнения были сверхмотивированные молодые югославы. В первой игре в Мюнхене «Бавария» на 23-й минуте благодаря голу Роланда Вольфарта повела в счете, но в конце первого тайма Дарко Панчев сравнял счет. Несмотря на бешеное преимущество хозяев поля, после перерыва Стеван Стоянович так и не дал отличиться немецким звездам, а вот балканцы на 70-й минуте сумели «распечатать» ворота Раймонда Аумана. Гол на свой счет записал Деян Савичевич. К ответному матчу «Црвена Звезда» подошла, имея довольно неутешительные новости: 10 игроков команды имели по одному «горчичнику» и хотя бы одно предупреждение для кого-то из «штрафников» могло стоить ему пропуска вероятного финала.

Забегая вперед, отметим, что югославы так хотели сыграть на стадионе «Сан-Николо» в Бари, что обошлись вообще без грубых фолов своих футболистов. А вот ответный матч в Белграде стал настоящим триллером для обеих команд. Уже в середине первого тайма хозяев вывел вперед Синиша Михайлович. Как забил? Конечно, со штрафного. А дальше в главные действующие лица вышел лидер мюнхенцев Клаус Аугенталер, который на 62-й минуте сравнял счет также со стандарта, а через 5 минут Манфред Бендер вывел вперед немцев. Казалось, все шло к дополнительному времени, но свое слово сказал вышеупомянутый Клаус Аугенталер, который забил фантастический по красоте гол, правда, в свои ворота, установив окончательный счет в игре 2:2. Таким образом, «Црвена Звезда» во второй раз в своей истории вышла в финал еврокубка.

Пенальти ценой в сотни голов

Соперником по финалу для белградцев 29 мая 1991 стал мегазвездный французский «Марсель», который в полуфинале по сумме двух матчей одолел московский «Спартак» (3:1 и 2:1). Жан-Пьер Папен, Крис Уоддл, Абеди Пеле, Базил Боли, Мануэль Аморос - далеко не полный перечень звезд конца 1980-х - начала 1990-х годов, которые уже видели себя победителями КЕЧ-1991. Впрочем, опять же, иного мнения были не менее звездные в будущем югославы и их наставник Любко Петрович.

Несмотря на предматчевые прогнозы, финальная игра в итальянском Бари результативной не оказалась. Наставник балканцев выбрал контратакующую тактику и большую часть игры «красно-белые» отбивались, хотя моменты были у обеих команд. 90 минут времени победителя не выявили, как и дополнительные полчаса. Судьба ценного трофея решалась в послематчевых пенальти. Лучше в этом компоненте игры себя проявили югославы, которые реализовали все свои 5 одиннадцатиметровых ударов. Зато у французов роковой промах допустил опытнейший Мануэль Аморос. Поэтому 5:3 в пользу белградцев. Дарко Панчев, который забил решающий пенальти, после игры сказал: - «Я забил за свою карьеру немало голов на любой вкус, но этот одиннадцатиметровый – самый дорогой из них».

Таким образом, «Црвена Звезда» стала первым и одновременно последним представителем Югославии - обладателем Кубка чемпионов, превзойдя достижение извечного врага «Партизана», который в 1966 году также добрался до финала, проиграв в нем мадридскому «Реалу».

Еще один еврокубковый трофей и чемпионство

В том же году «красно-белые» завоевали золотые медали чемпионата Югославии и дошли до финала Кубка страны, где уступили со счетом 0:1 «Хайдуку» из Сплита (ныне Хорватия). В матче за Суперкубок УЕФА с таким же счетом уступили «Манчестер Юнайтед», в котором как раз дебютировал Андрей Канчельскис.

Ответный матч в Белграде, к сожалению, не состоялся из печальных событий, которые привели к войне. Поэтому трофей автоматически достался именно англичанам. А вот Межконтинентальный Кубок югославы все таки забрали в свой клубный музей. Чилийский «Коло-Коло» был обыгран вчистую 3:0, и это при том, что еще в первом тайме был удален Деян Савичевич. Авторами голов тогда стали Дарко Панчев и дважды Владимир Югович. Стоит отметить, что эта победа была одержана уже при Владице Поповиче, который заменил на посту главного тренера белградцев Любко Петровича.

Эпилог. Жизнь после финала

В финальной игре на поле стадиона «Сан-Николо» в составе «Црвены Звезды» присутствовал лишь один легионер и то формально, ведь румын Миодраг Белодедичи являлся этническим сербом. Все остальные игроки были представителями балканского полуострова, и все имели югославские паспорта. Однако после распада республики судьбы тогдашних одноклубников и сборников разошлись.

Так, Рефик Шабанджович принял гражданство Боснии и Герцеговины. Просинечки стал легендой сборной Хорватии и единственным футболистом в мире, который играл на чемпионатах мира в составе двух сборных - Югославии и Хорватии. Илья Найдоский и Дарко Панчев поменяли югославские паспорта на македонские. Последний, к слову, в триумфальном сезоне 1990/1991 годов, кроме чемпионства в Югославии и завоевания еврокубковых трофеев, должен был получить «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Европы (34 гола в 32 матчах чемпионата). Впрочем, журнал «France Football» тогда отменил награду. Только через 15 лет тогдашний глава УЕФА Мишель Платини лично вручил великому бомбардиру «украденный» у него заслуженный трофей.

Деян Савичевич, закончив карьеру игрока, стал активным сторонником отделения Черногории от Сербии, и теперь возглавляет Футбольный союз Черногории. Вышеупомянутый Миодраг Белодедичи сейчас курирует молодежные и юношеские национальные команды Румынии. Все остальные герои финала получили паспорта Сербии. Сын румына и хорватки Синиша Михайлович победил страшную болезнь лейкемию и сейчас возглавляет «Болонью».

Владимир Югович живет в Вене с семьей и не любит общение с прессой. Вратарь Стеван Стоянович, кроме сербского гражданства, имеет паспорт Бельгии, но так и не сыграл в итоге ни за одну национальную сборную. Нападающий Драгиша Бинич после финального матча более не вызывался в национальную команду. Его сын Владан Бинич также стал профессиональным футболистом, но в 28 лет закончил футбольную карьеру.

Что касается главного кузнеца успеха «Црвены Звезды», то Любко Петрович еще дважды возвращался тренировать «красно-белых» и добыл с ними чемпионство 1995 и Кубок 1995 и 1996 годов. Сейчас 73-летний специалист даже не думает о завершении тренерской карьеры, возглавляя вьетнамский «Тханьхоа».