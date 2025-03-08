Тренер Ливерпуля про матч с ПСЖ: «Как говорил Майкл Джордан...»

Наставник Ливерпуля Арне Слот согласен с тем, что его команде повезло победить 1:0 в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором парижане доминировали, однако не смогли справиться с вратарем Алиссоном.

«Я соглашусь с тем, что нам не просто чуть-чуть повезло в матче с ПСЖ. Нам очень повезло в этом матче. Но, как говорил Майкл Джордан, чем больше ты работаешь, тем больше удачи ты получаешь».

«И я могу сказать, что игроки Ливерпуля весь сезон работают очень усердно. Им было тяжело обороняться в течение первых 45 минут и держать концентрацию все это время. Однако они выдержали и нашли свой шанс», – сказал Слот.

Игроки ПСЖ нанесли 10 ударов в створ ворот Ливерпуля, который забил с одного удара за всю игру.