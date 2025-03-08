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Англия
08 марта 2025, 15:22 | Обновлено 08 марта 2025, 15:51
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0

Тренер Ливерпуля про матч с ПСЖ: «Как говорил Майкл Джордан...»

Слот согласен, что Красным повезло

08 марта 2025, 15:22 | Обновлено 08 марта 2025, 15:51
850
0
Тренер Ливерпуля про матч с ПСЖ: «Как говорил Майкл Джордан...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Наставник Ливерпуля Арне Слот согласен с тем, что его команде повезло победить 1:0 в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором парижане доминировали, однако не смогли справиться с вратарем Алиссоном.

«Я соглашусь с тем, что нам не просто чуть-чуть повезло в матче с ПСЖ. Нам очень повезло в этом матче. Но, как говорил Майкл Джордан, чем больше ты работаешь, тем больше удачи ты получаешь».

«И я могу сказать, что игроки Ливерпуля весь сезон работают очень усердно. Им было тяжело обороняться в течение первых 45 минут и держать концентрацию все это время. Однако они выдержали и нашли свой шанс», – сказал Слот.

Игроки ПСЖ нанесли 10 ударов в створ ворот Ливерпуля, который забил с одного удара за всю игру.

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Арне Слот Ливерпуль ПСЖ Майкл Джордан Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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