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  4. Лучше только у Ливерпуля. Ноттингем Форест рвется в Лигу чемпионов
Англия
08 марта 2025, 17:13 |
382
1

Лучше только у Ливерпуля. Ноттингем Форест рвется в Лигу чемпионов

Команда не пропустила в 12 матчах АПЛ в сезоне

08 марта 2025, 17:13 |
382
1
Лучше только у Ливерпуля. Ноттингем Форест рвется в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0 и провел уже 12-ю игру в чемпионате без пропущенных голов.

В этом плане ситуация лучше только у лидера Ливерпуля, который не пропускал в 13 встречах текущего розыгрыша АПЛ.

Лесники закрепились на третьей позиции и мечтают о возвращении в Лигу чемпионов. Последний раз команда играла в турнире, который выиграла дважды, когда он назывался Кубок европейских чемпионов, в 1980 году.

Помочь Форест может тот факт, что АПЛ по итогам сезона имеет шанс отправить в ЛЧ не четыре, а пять команд.

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Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Команда-несподіванка цього сезону зі знаком плюс. Буде цікаво на них подивитись в ЛЧ
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