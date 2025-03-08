Лучше только у Ливерпуля. Ноттингем Форест рвется в Лигу чемпионов
Команда не пропустила в 12 матчах АПЛ в сезоне
Ноттингем Форест в матче чемпионата Англии обыграл Манчестер Сити со счетом 1:0 и провел уже 12-ю игру в чемпионате без пропущенных голов.
В этом плане ситуация лучше только у лидера Ливерпуля, который не пропускал в 13 встречах текущего розыгрыша АПЛ.
Лесники закрепились на третьей позиции и мечтают о возвращении в Лигу чемпионов. Последний раз команда играла в турнире, который выиграла дважды, когда он назывался Кубок европейских чемпионов, в 1980 году.
Помочь Форест может тот факт, что АПЛ по итогам сезона имеет шанс отправить в ЛЧ не четыре, а пять команд.
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