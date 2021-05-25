Гвардиола признан лучшим тренером Англии по версии Ассоциации тренеров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан тренером года в АПЛ. Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Ассоциация представляет собой профсоюз менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов. Трофей, полученный Гвардиолой, носит название сэра Алекса Фергюсона, бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆— LMA (@LMA_Managers) May 24, 2021
View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr
Источник — Sport.ua
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