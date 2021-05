Гвардиола признан лучшим тренером Англии по версии Ассоциации тренеров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан тренером года в АПЛ. Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Ассоциация представляет собой профсоюз менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов. Трофей, полученный Гвардиолой, носит название сэра Алекса Фергюсона, бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr