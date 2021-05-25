Гвардиола признан лучшим тренером Англии по версии Ассоциации тренеров

Наставник «Манчестер Сити» получил заслуженную награду

  • 25.05.2021 05:38
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Гвардиола признан лучшим тренером Англии по версии Ассоциации тренеров
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан тренером года в АПЛ. Такое решение приняли в Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Ассоциация представляет собой профсоюз менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов. Трофей, полученный Гвардиолой, носит название сэра Алекса Фергюсона, бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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