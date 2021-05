ФИФА не вступала в сговор. Инфантино опроверг информацию по Суперлиге

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о том, что заранее знал об организации Европейской Суперлиги и вел переговоры с основателями нового турнира:

«Мы должны смотреть на факты, а не на слухи или сплетни. Я десятилетиями работал на различных важных должностях в футболе.

Общался со многими клубами, и Суперлига была одной из тем обсуждения, все в футболе это знают. За 16 лет в УЕФА нам всегда удавалось с этим справляться, были проекты намного более продвинутые, чем недавние.

Обсуждение футбольных вопросов с заинтересованными сторонами является обязанностью ФИФА. Если послушать некоторые клубы и поговорить с ними, это не значит, что ФИФА стоит за спиной, вступает в сговор или замышляет какой-то проект Суперлиги».

