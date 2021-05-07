Как наказали 12 клубов? УЕФА принял решение по поводу команд Суперлиги

УЕФА опубликовал официальное заявление о мерах, которые предприняты после попытки 12 клубов создать Европейскую Суперлигу:
«В духе примирения и на благо европейского футбола 9 из 12 клубов, участвовавших в так называемом проекте Суперлиги представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.
Эти 9 клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и приносят извинения болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам, другим европейским клубам и УЕФА.
Дальнейшие меры включают в себя:
- каждый клуб безоговорочно признает и принимает обязательный характер Устава УЕФА, будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным достижениям.
- вновь присоединятся к Европейской ассоциации клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.
- предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой.
- в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию.
- будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, которые будут перераспределены.
- соглашаются на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн) или если они нарушают любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€50 млн).
Клубы также подтвердили согласие с новым форматом Лиги чемпионов, стартующим с 2024 года».
Следующие 9 из 12 клубов Суперлиги приняли эти меры:
- Манчестер Сити (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Челси (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Тоттенхэм Хотспур (Англия)
- Милан (Италия)
- Интер Милан (Италия)
- Атлетико Мадрид (Испания)
Пока неизвестно, какими будут санкции относительно еще трех клубов Суперлиги (Реал, Барселона, Ювентус).
Источник — УЕФА
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