Как наказали 12 клубов? УЕФА принял решение по поводу команд Суперлиги

Каждый из 9 извинившихся клубов сделает пожертвование на сумму €15 млн

  • 07.05.2021 20:49
  • 6309 просмотров
  • 8 комментариев
Как наказали 12 клубов? УЕФА принял решение по поводу команд Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА опубликовал официальное заявление о мерах, которые предприняты после попытки 12 клубов создать Европейскую Суперлигу:

«В духе примирения и на благо европейского футбола 9 из 12 клубов, участвовавших в так называемом проекте Суперлиги представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.

Эти 9 клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и приносят извинения болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам, другим европейским клубам и УЕФА.

Дальнейшие меры включают в себя:

  • каждый клуб безоговорочно признает и принимает обязательный характер Устава УЕФА, будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным достижениям.
  • вновь присоединятся к Европейской ассоциации клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.
  • предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой.
  • в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию.
  • будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, которые будут перераспределены.
  • соглашаются на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн) или если они нарушают любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€50 млн).

Клубы также подтвердили согласие с новым форматом Лиги чемпионов, стартующим с 2024 года».

Следующие 9 из 12 клубов Суперлиги приняли эти меры:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Манчестер Юнайтед  (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Тоттенхэм Хотспур (Англия)
  • Милан (Италия)
  • Интер Милан (Италия)
  • Атлетико Мадрид (Испания)

Пока неизвестно, какими будут санкции относительно еще трех клубов Суперлиги (Реал, Барселона, Ювентус).

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Источник — УЕФА

(21 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.05.2021 21:58
    +1
    Штрафы какие-то смешные. Это как меня оштрафовать на 1 копейку.
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 07.05.2021 21:51
    +5
    Alexey Antonenko, 07.05.2021 21:27
    Интересно на основании чего.
    На основании пункта 1 устава УЕФА,который называется "ибо не•уй".Как то так...
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 07.05.2021 21:40
    0
    Вот так вот наигрались а сеперлиге
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.05.2021 21:40
    +2
    Ну это еще по божески! А троицу походу ждет дисквал, на один сезон...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 21:34
    +9
    Djimbo, 07.05.2021 21:31
    А де ж Реал і Барса? Що з ними будуть робити?
    А их на сезон отправят в Лигу Конференций для поднятия рейтинга турнира
    Ссылка
    Djimbo
    online
      Djimbo, 07.05.2021 21:31
    +1
    А де ж Реал і Барса? Що з ними будуть робити?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 07.05.2021 21:27
    +3
    Интересно на основании чего.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.05.2021 21:27
    +3
    15 лямов для них копейки. Но позорников будут теперь знать в лицо.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 21:34
    +9
    Djimbo, 07.05.2021 21:31
    А де ж Реал і Барса? Що з ними будуть робити?
    А их на сезон отправят в Лигу Конференций для поднятия рейтинга турнира
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 07.05.2021 21:51
    +5
    Alexey Antonenko, 07.05.2021 21:27
    Интересно на основании чего.
    На основании пункта 1 устава УЕФА,который называется "ибо не•уй".Как то так...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 07.05.2021 21:27
    +3
    Интересно на основании чего.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.05.2021 21:27
    +3
    15 лямов для них копейки. Но позорников будут теперь знать в лицо.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.05.2021 21:40
    +2
    Ну это еще по божески! А троицу походу ждет дисквал, на один сезон...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.05.2021 21:58
    +1
    Штрафы какие-то смешные. Это как меня оштрафовать на 1 копейку.
    Ссылка
    Djimbo
    online
      Djimbo, 07.05.2021 21:31
    +1
    А де ж Реал і Барса? Що з ними будуть робити?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 07.05.2021 21:40
    0
    Вот так вот наигрались а сеперлиге
    Ссылка
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