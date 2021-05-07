Как наказали 12 клубов? УЕФА принял решение по поводу команд Суперлиги

УЕФА опубликовал официальное заявление о мерах, которые предприняты после попытки 12 клубов создать Европейскую Суперлигу:

«В духе примирения и на благо европейского футбола 9 из 12 клубов, участвовавших в так называемом проекте Суперлиги представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», в которой изложена позиция клубов, включая их обязательства на клубные турниры УЕФА, а также на национальные клубные соревнования.

Эти 9 клубов признают и соглашаются с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и приносят извинения болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам, другим европейским клубам и УЕФА.

Дальнейшие меры включают в себя:

каждый клуб безоговорочно признает и принимает обязательный характер Устава УЕФА, будет участвовать в клубных турнирах УЕФА каждый сезон, в который клуб квалифицируется по спортивным достижениям.

вновь присоединятся к Европейской ассоциации клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.

предпримут все шаги для прекращения контактов с Суперлигой.

в качестве жеста доброй воли сделает пожертвование на общую сумму €15 млн, которое будет использовано на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию.

будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон, которые будут перераспределены.

соглашаются на наложение значительных штрафов, если они хотят участвовать в таком несанкционированном соревновании (€100 млн) или если они нарушают любое другое обязательство, которое они взяли на себя в Декларации обязательств клуба (€50 млн).

Клубы также подтвердили согласие с новым форматом Лиги чемпионов, стартующим с 2024 года».

Следующие 9 из 12 клубов Суперлиги приняли эти меры:

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Челси (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Арсенал (Англия)

Тоттенхэм Хотспур (Англия)

Милан (Италия)

Интер Милан (Италия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Пока неизвестно, какими будут санкции относительно еще трех клубов Суперлиги (Реал, Барселона, Ювентус).