В чемпионате Израиля появился первый судья-трансгендер

Арбитр прошел процедуру по смене пола

  • 27.04.2021 16:40
  • 1102 просмотра
  • 8 комментариев
В чемпионате Израиля появился первый судья-трансгендер
© AP Photo/Sebastian Scheiner

Федерация футбола Израиля объявила о том, что арбитр Саги Берман прошел процедуру по смене пола и стал трансгендером.

27-летняя судья взяла себе имя Сапир.

«Мы очень гордимся», — сообщает Федерация футбола Израиля.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:27
    0
    Израилтяне еще те тридерасты
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.04.2021 18:24
    0
    Зробили йому дуже глибоке обрізання
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:43
    0
    Jakub Lukasz Salamaj, 27.04.2021 17:07
    А сем они гордятся??? Мир сошел с ума
    Типо Израиль очень феминизирован, женщины там в армии могут служить и т.п. вот и гордятся что мол могут пол менять если захотят, таковы их загоны
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
      Jakub Lukasz Salamaj, 27.04.2021 17:07
    +3
    А сем они гордятся??? Мир сошел с ума
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:07
    0
    Ля какая!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.04.2021 16:58
    -1
    Монзуль нужно срочно сменить пол,может меньше варом будет пользоваться
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 27.04.2021 16:46
    +4
    Пора и Монзуль признаться
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 27.04.2021 16:42
    +10
    НЕ ГОВОРИТЕ ЭТО КОСТЫШИНУ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 27.04.2021 16:42
    +10
    НЕ ГОВОРИТЕ ЭТО КОСТЫШИНУ
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 27.04.2021 16:46
    +4
    Пора и Монзуль признаться
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 27.04.2021 17:07
    +3
    А сем они гордятся??? Мир сошел с ума
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:27
    0
    Израилтяне еще те тридерасты
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.04.2021 18:24
    0
    Зробили йому дуже глибоке обрізання
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:43
    0
    Jakub Lukasz Salamaj, 27.04.2021 17:07
    А сем они гордятся??? Мир сошел с ума
    Типо Израиль очень феминизирован, женщины там в армии могут служить и т.п. вот и гордятся что мол могут пол менять если захотят, таковы их загоны
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 27.04.2021 17:07
    0
    Ля какая!
    Ссылка
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