В чемпионате Израиля появился первый судья-трансгендер

Федерация футбола Израиля объявила о том, что арбитр Саги Берман прошел процедуру по смене пола и стал трансгендером.
27-летняя судья взяла себе имя Сапир.
«Мы очень гордимся», — сообщает Федерация футбола Израиля.
We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021
We are so proud 🇮🇱🏳️⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA
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Источник — Sport.ua
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