В чемпионате Израиля появился первый судья-трансгендер

Федерация футбола Израиля объявила о том, что арбитр Саги Берман прошел процедуру по смене пола и стал трансгендером.

27-летняя судья взяла себе имя Сапир.

«Мы очень гордимся», — сообщает Федерация футбола Израиля.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA