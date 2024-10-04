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04 октября 2024, 20:15 | Обновлено 04 октября 2024, 20:24
538
2

FIFA рассмотрит вопрос участия израильских команд в соревнованиях

Такие действия обусловлены началом военного конфликта Израиля в Палестине

04 октября 2024, 20:15 | Обновлено 04 октября 2024, 20:24
538
2
FIFA рассмотрит вопрос участия израильских команд в соревнованиях
FIFA. Джанни Инфантино

В FIFA провели юридический анализ на основании обращения Футбольной ассоциации Палестины, в котором организация просит ввести санкции против сборной Израиля и всех клубов страны. Это обусловлено продолжением боевых действий Израиля на территории Палестины.

Эксперты провели расследование и предоставили Совету рекомендации по участию израильских команд в турнирах под эгидой организации.

«Совет FIFA осуществит надлежащую проверку этого вопроса и, основываясь на тщательной оценке, мы будем придерживаться рекомендаций независимых экспертов. Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что, прежде всего, как было заявлено на 74-м Конгрессе FIFA, мы нуждаемся в мире. Мы чрезвычайно шокированы происходящим, и наши мысли с теми, кто страдает. Мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», - сказал президент FIFA Джанни Инфантино в официальном заявлении.

В Футбольной ассоциации Палестины также напомнили, что FIFA и UEFA быстро ввели санкции против России и запретили ее командам участвовать в международных соревнованиях. Однако Израиль до сих пор не подвергался санкциям.

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ФИФА сборная Израиля по футболу чемпионат Израиля по футболу санкции ФИФА Палестина Джанни Инфантино Израиль
Олександр Сільченко Источник: FootballTransfers
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Комментарии 2
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fedd1979
Впевнено і послідовно ця цивілізація йде до самовбивства
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-1
Gargantua81
ну Палестина суверенной страной не является, а давать оценку гуманитарным аспектам УЕФА не уполномочен.
А вот в случае вторжения в Ливан запросто забанят.
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-1
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