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07 октября 2024, 16:25 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
869
0

Вингер Динамо получил красную карточку на 5-й минуте матча в Израиле

Самба Диалло подвел свою команду

07 октября 2024, 16:25 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
869
0
Вингер Динамо получил красную карточку на 5-й минуте матча в Израиле
Instagram. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 5-й минуте в матче чемпионата Израиля.

21-летний сенегалец был удален с поля за грубый подкат в ногу соперника.

Отметим, что «Хапоэль» Иерусалим в этом матче проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.

Диалло провел за израильскую команду четыре матча и забил один мяч.

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Самба Диалло Хапоэль Иерусалим Хапоэль Беэр-Шева Динамо Киев чемпионат Израиля по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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