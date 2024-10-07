Другие новости07 октября 2024, 16:25 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
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Вингер Динамо получил красную карточку на 5-й минуте матча в Израиле
Самба Диалло подвел свою команду
07 октября 2024, 16:25 | Обновлено 07 октября 2024, 16:55
869
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Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 5-й минуте в матче чемпионата Израиля.
21-летний сенегалец был удален с поля за грубый подкат в ногу соперника.
Отметим, что «Хапоэль» Иерусалим в этом матче проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.
Диалло провел за израильскую команду четыре матча и забил один мяч.
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