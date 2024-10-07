Вингер Динамо получил красную карточку на 5-й минуте матча в Израиле

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 5-й минуте в матче чемпионата Израиля.

21-летний сенегалец был удален с поля за грубый подкат в ногу соперника.

Отметим, что «Хапоэль» Иерусалим в этом матче проиграл «Хапоэлю» Беэр-Шева.

Диалло провел за израильскую команду четыре матча и забил один мяч.