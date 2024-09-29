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29 сентября 2024, 11:41 |
248
0

ВИДЕО. Два игрока Динамо отличились голами в параллельных матчах в Израиле

Александр Сирота забил за Маккаби Хайфа, Самба Диалло оформил мяч за Хапоэль Иерусалим

29 сентября 2024, 11:41 |
248
0
ВИДЕО. Два игрока Динамо отличились голами в параллельных матчах в Израиле
Instagram. Самба Диалло

28 сентября состоялось несколько матчей 5-го тура чемпионата Израиля.

Маккаби Хайфа на выезде разгромил Кирьят-Шмона со счетом 4:0, а в параллельной игры Хапоэль Иерусалим не менее уверенно переиграл Маккаби Петах-Тиква 4:1.

В этих поединках голы забили Александр Сирота и Самба Диаало, который выступают в израильском первенстве на правах аренды из киевского Динамо.

Сирота, который выступает на позиции центрбека, отличился за Маккаби Хайфа на 72-й минуте. Диалло отыграл 67 минут на позиции левого вингера за Хапоэль и оформил мяч на 46-й минуте.

Для Сироты это уже второй гол после переезда в Израиль, а вот Диалло впервые отметился в новой команде.

ВИДЕО. Гол Александра Сироты за Маккаби Хайфа в ворота Кирьят-Шмота

ВИДЕО. Гол Самбы Диалло за Хапоэль Иерусалим

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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