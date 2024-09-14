14 сентября состоялся матч 3-го тура чемпионата Израиля между командами Маккаби Бней-Рейне и Маккаби Хайфа. Игра завершилась со счетом 2:2.

24-летний украинский защитник Александр Сирота вышел на поле в стартовом составе гостей и отметился забитым мячом на 90+3-й минуте. Украинец отправил мяч в ворота соперников ударом головой после навеса с углового.

Для Александра это первый гол в составе Маккаби Хайва. За израильский клуб Сирота будет выступать до лета 2025 года на правах аренды из киевского Динамо.

Сирота мог вырвать победу для своего коллектива, однако Ги Хадида из Маккаби Бней-Рейне сравнял счет на 90+14-й, реализовав пенальти.

Сирота провел третий матч в Израиле. В предыдущих двух поединках он не сумел отличиться результативными действиями, но заработал по одной желтой карточке.

ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле