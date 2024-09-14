Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле
Другие новости
14 сентября 2024, 22:43 |
1271
2

ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле

Александр Сирота мог вырвать победу для Маккаби Хайфа, но соперник сравнял на 90+14-й

14 сентября 2024, 22:43 |
1271
2
ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле
ФК Маккаби Хайфа. Александр Сирота

14 сентября состоялся матч 3-го тура чемпионата Израиля между командами Маккаби Бней-Рейне и Маккаби Хайфа. Игра завершилась со счетом 2:2.

24-летний украинский защитник Александр Сирота вышел на поле в стартовом составе гостей и отметился забитым мячом на 90+3-й минуте. Украинец отправил мяч в ворота соперников ударом головой после навеса с углового.

Для Александра это первый гол в составе Маккаби Хайва. За израильский клуб Сирота будет выступать до лета 2025 года на правах аренды из киевского Динамо.

Сирота мог вырвать победу для своего коллектива, однако Ги Хадида из Маккаби Бней-Рейне сравнял счет на 90+14-й, реализовав пенальти.

Сирота провел третий матч в Израиле. В предыдущих двух поединках он не сумел отличиться результативными действиями, но заработал по одной желтой карточке.

ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле

По теме:
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:1. Сенсационное фиаско Слота. Видеообзор
ВИДЕО. Вратарь сборной Украины пропустил на 22-й секунде в матче чемпионата
ВИДЕО. Феерит в Италии. Украинский талант забил роскошный гол Милану
Маккаби Хайфа видео видео голов и обзор Маккаби Бней-Рейне чемпионат Израиля по футболу Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Бокс | 14 сентября 2024, 00:52 1
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо

Фредди Роуч выделил Джеймса Тони

Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Футбол | 14 сентября 2024, 17:23 83
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю
Голы ветерана и новичка. Динамо в Киеве переиграло Зарю

Номинальные гости дожали луганскую команду во втором тайме

Заря – Динамо – 0:2. Четвертая кряду победа в УПЛ. Обзор матча
Футбол | 14.09.2024, 18:12
Заря – Динамо – 0:2. Четвертая кряду победа в УПЛ. Обзор матча
Заря – Динамо – 0:2. Четвертая кряду победа в УПЛ. Обзор матча
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Другие виды | 13.09.2024, 23:59
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме
Футбол | 14.09.2024, 22:13
Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме
Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Покажите гол Таловерова....
Ответить
+1
ALKOSruLKA
вирвати перемогу в нічійній грі... Шикарний заголовок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фроч назвал современного боксера, которого Джошуа никогда не сможет одолеть
Фроч назвал современного боксера, которого Джошуа никогда не сможет одолеть
14.09.2024, 01:35
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
13.09.2024, 22:56 30
Футбол
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 18
Футбол
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 4
Футбол
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 5
Другие виды
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем