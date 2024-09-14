ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле
Александр Сирота мог вырвать победу для Маккаби Хайфа, но соперник сравнял на 90+14-й
14 сентября состоялся матч 3-го тура чемпионата Израиля между командами Маккаби Бней-Рейне и Маккаби Хайфа. Игра завершилась со счетом 2:2.
24-летний украинский защитник Александр Сирота вышел на поле в стартовом составе гостей и отметился забитым мячом на 90+3-й минуте. Украинец отправил мяч в ворота соперников ударом головой после навеса с углового.
Для Александра это первый гол в составе Маккаби Хайва. За израильский клуб Сирота будет выступать до лета 2025 года на правах аренды из киевского Динамо.
Сирота мог вырвать победу для своего коллектива, однако Ги Хадида из Маккаби Бней-Рейне сравнял счет на 90+14-й, реализовав пенальти.
Сирота провел третий матч в Израиле. В предыдущих двух поединках он не сумел отличиться результативными действиями, но заработал по одной желтой карточке.
ВИДЕО. Украинский защитник Динамо отметился голом на 90+3-й в Израиле
סיום בגרין #יאללהמכבי #MBRMAC #maccabi pic.twitter.com/jqPHXiWvGe— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 14, 2024
כןןןןןןןןןןםםןןןםםםםםםןןןן pic.twitter.com/YUQr3Wiqzr— Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 14, 2024
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