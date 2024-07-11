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11 июля 2024, 16:22 | Обновлено 11 июля 2024, 16:45
395
0

Александр СИРОТА: «Хочу выиграть все возможные трофеи с Маккаби»

Украинский защитник прокомментировал свой переход в израильский клуб

11 июля 2024, 16:22 | Обновлено 11 июля 2024, 16:45
395
0
Александр СИРОТА: «Хочу выиграть все возможные трофеи с Маккаби»
ФК Маккаби Хайфа. Александр Сирота

Украинский центральный защитник Александр Сирота прокомментировал свой переход в израильский «Маккаби» Хайфа:

«Я хочу выиграть все возможные трофеи с «Маккаби» Хайфа. Очень рад присоединиться к крупнейшему клубу в Израиле, здесь удивительные болельщики, и я с нетерпением жду встречи с ними».

По условиям арендного договора с киевским «Динамо» Александр Сирота проведет в «Маккаби» Хайфа 1 год, за что «бело-синие» получат 500 тысяч евро. Если израильский клуб захочет выкупить контракт 24-летнего игрока, то им придется заплатить еще 2.5 миллиона евро.

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Александр Сирота Маккаби Хайфа чемпионат Израиля по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Маккаби Хайфа
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