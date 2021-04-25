Полузащитник Колоса рассказал свою версию скандального инцидента в поезде

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко прокомментировал скандальный инцидент, который якобы произошел в вагоне поезда Ужгород – Киев 4 апреля.
«О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятна. Я ни одного человека из того купе, которые там были – девушки, не девушки – даже не знаю, сколько их там ехало. И что они говорят, что кто-то кому-то хамил, кто-то употреблял – пускай покажут какие-то доказательства. Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя лично сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.
Целую неделю работали, все вокруг клуба крутилось, вокруг наших фамилий, нас грязью облили. У наших близких даже вопросов не возникало, было ли такое. У всех есть семья, ситуация вообще непонятная.
Можно говорить все что угодно. Я завтра пойду и скажу, что марсиане прилетели – так что, мне надо верить? 21-й век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если «Укрзалізниця» не имеет вопросов, полиция – тоже, а кто-то написали, а этому все поверили, тогда извините», – сказал Чурко.
Источник — Футбол 1/2/3
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У Шепетівці поліція та воєнізована охорона висадили з потяга двох дівчат
Напередодні у Львові дівчата 17 та 19 років сіли на поїзд “Львів-Київ”, однак до своєї кінцевої станції так і не доїхали.
За інформацією “Київ Оперативний”, дві малолітні особи поводили себе неадекватно ще від самого Львову – розпивали спиртні напої, слухали гучну музику, кричали, бігали голими по вагону. Дозволяли собі курити прямо у вагоні та на зауваження не звертали уваги.
Близько третьої години ночі оперативна група воєнізованої охорони та поліціянти з Шепетівки прибули на виклик. Спочатку дівчата розповідали про свої права, запевняли, що нічого протиправного не здійснювали, однак пасажири сусідніх купе обурювались та доводили протилежне.
Правоохоронці намагалися домовитися з дівчатами аби ті самостійно покинули поїзд. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти.
нельзя обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну нельзя одной статьей разносить пацанов.
нельзя обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну нельзя одной статьей разносить пацанов.
У Шепетівці поліція та воєнізована охорона висадили з потяга двох дівчат
Напередодні у Львові дівчата 17 та 19 років сіли на поїзд “Львів-Київ”, однак до своєї кінцевої станції так і не доїхали.
За інформацією “Київ Оперативний”, дві малолітні особи поводили себе неадекватно ще від самого Львову – розпивали спиртні напої, слухали гучну музику, кричали, бігали голими по вагону. Дозволяли собі курити прямо у вагоні та на зауваження не звертали уваги.
Близько третьої години ночі оперативна група воєнізованої охорони та поліціянти з Шепетівки прибули на виклик. Спочатку дівчата розповідали про свої права, запевняли, що нічого протиправного не здійснювали, однак пасажири сусідніх купе обурювались та доводили протилежне.
Правоохоронці намагалися домовитися з дівчатами аби ті самостійно покинули поїзд. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти.
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