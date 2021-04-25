Полузащитник Колоса рассказал свою версию скандального инцидента в поезде

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко прокомментировал скандальный инцидент, который якобы произошел в вагоне поезда Ужгород – Киев 4 апреля.



«О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятна. Я ни одного человека из того купе, которые там были – девушки, не девушки – даже не знаю, сколько их там ехало. И что они говорят, что кто-то кому-то хамил, кто-то употреблял – пускай покажут какие-то доказательства. Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя лично сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.



Целую неделю работали, все вокруг клуба крутилось, вокруг наших фамилий, нас грязью облили. У наших близких даже вопросов не возникало, было ли такое. У всех есть семья, ситуация вообще непонятная.



Можно говорить все что угодно. Я завтра пойду и скажу, что марсиане прилетели – так что, мне надо верить? 21-й век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если «Укрзалізниця» не имеет вопросов, полиция – тоже, а кто-то написали, а этому все поверили, тогда извините», – сказал Чурко.