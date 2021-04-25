Полузащитник Колоса рассказал свою версию скандального инцидента в поезде

Вячеслав Чурко считает, что футболистов нагло оболгали

  • 25.04.2021 16:21
  • 3637 просмотров
  • 12 комментариев
Полузащитник Колоса рассказал свою версию скандального инцидента в поезде
© ФК Колос Ковалевка. Вячеслав Чурко

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Чурко прокомментировал скандальный инцидент, который якобы произошел в вагоне поезда Ужгород – Киев 4 апреля.
 
«О себе могу сказать, что эта ситуация вообще непонятна. Я ни одного человека из того купе, которые там были – девушки, не девушки – даже не знаю, сколько их там ехало. И что они говорят, что кто-то кому-то хамил, кто-то употреблял – пускай покажут какие-то доказательства. Любой человек может прийти и сказать, что они там пили или что-то делали. Я могу за себя лично сказать, что я ничего не пил, девушек даже в лицо не видел.
 
Целую неделю работали, все вокруг клуба крутилось, вокруг наших фамилий, нас грязью облили. У наших близких даже вопросов не возникало, было ли такое. У всех есть семья, ситуация вообще непонятная. 
 
Можно говорить все что угодно. Я завтра пойду и скажу, что марсиане прилетели – так что, мне надо верить? 21-й век, все понимаю, были бы фотографии, видео, но если «Укрзалізниця» не имеет вопросов, полиция – тоже, а кто-то написали, а этому все поверили, тогда извините», – сказал Чурко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(26 голосов)

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Комментарии
    Max30
    online
      Max30, 25.04.2021 17:18
    +1
    Ярослав Скориков, 25.04.2021 16:31
    Шлюшки із сусіднього купе захотіли хайпанути та отримати вигоду фінансову, а не вийшло.....
    За что башлять за селюков каких-то,это что Динамо или шахтер,не льстите себе))
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    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.04.2021 17:13
    +2
    Бреше як сивий мерин... Докази йому давай... У Путіна навчився. Кращий захист - це напад, вони ж футболісти! Соромно за них, але у них жінки є, діти, яле як вирвуться на волю, так і пригоди собі шукают в потягах... Одне слово - футболісти.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 25.04.2021 17:10
    +1
    Быдлан еще и ссыкло оказалось
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 25.04.2021 17:05
    0
    Начальнику поїзда треба було діяти так:
    У Шепетівці поліція та воєнізована охорона висадили з потяга двох дівчат
    Напередодні у Львові дівчата 17 та 19 років сіли на поїзд “Львів-Київ”, однак до своєї кінцевої станції так і не доїхали.
    За інформацією “Київ Оперативний”, дві малолітні особи поводили себе неадекватно ще від самого Львову – розпивали спиртні напої, слухали гучну музику, кричали, бігали голими по вагону. Дозволяли собі курити прямо у вагоні та на зауваження не звертали уваги.
    Близько третьої години ночі оперативна група воєнізованої охорони та поліціянти з Шепетівки прибули на виклик. Спочатку дівчата розповідали про свої права, запевняли, що нічого протиправного не здійснювали, однак пасажири сусідніх купе обурювались та доводили протилежне.
    Правоохоронці намагалися домовитися з дівчатами аби ті самостійно покинули поїзд. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.04.2021 17:02
    +2
    Спали мирно в купе, уставшие после матча футболисты Колоса. В ночной тишине размеренно стучали колёса поезда. И вдруг тишину нарушил сильнейший, громогласный стук в двери купе - это голые девушки ломились в купе к спортсменам!!! Да так ломились, что сломали дверь!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.04.2021 16:51
    +6
    Но тим не менше Костишин гравців оштрафував. Мабуть просто так)))
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 16:49
    +2
    Чтоб не быть голословным даю выдержку из его интервью. То есть посоны лепят линию партии. Какие ваши доказательства? Их там нет!!! 😁
    нельзя обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну нельзя одной статьей разносить пацанов.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 16:41
    +8
    А я вот заметил, что пан Чурко слово в слово повторяет тезисы тренера, прям под копирочку. Дурачок наверное. Вообще не палятся дятлы)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 16:35
    +8
    Боты Засухи пришли на сайта, по чем вам засуха за комменты платит?))
    Ссылка
    Герман Чит- Оглы
      Герман Чит- Оглы, 25.04.2021 16:32
    -7
    Соскам пиару захотелось.....
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 25.04.2021 16:31
    -9
    Шлюшки із сусіднього купе захотіли хайпанути та отримати вигоду фінансову, а не вийшло.....
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 16:29
    +3
    Девчонкам наверное башлянули уже..
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 16:41
    +8
    А я вот заметил, что пан Чурко слово в слово повторяет тезисы тренера, прям под копирочку. Дурачок наверное. Вообще не палятся дятлы)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 16:35
    +8
    Боты Засухи пришли на сайта, по чем вам засуха за комменты платит?))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.04.2021 16:51
    +6
    Но тим не менше Костишин гравців оштрафував. Мабуть просто так)))
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 16:29
    +3
    Девчонкам наверное башлянули уже..
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 25.04.2021 17:13
    +2
    Бреше як сивий мерин... Докази йому давай... У Путіна навчився. Кращий захист - це напад, вони ж футболісти! Соромно за них, але у них жінки є, діти, яле як вирвуться на волю, так і пригоди собі шукают в потягах... Одне слово - футболісти.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.04.2021 17:02
    +2
    Спали мирно в купе, уставшие после матча футболисты Колоса. В ночной тишине размеренно стучали колёса поезда. И вдруг тишину нарушил сильнейший, громогласный стук в двери купе - это голые девушки ломились в купе к спортсменам!!! Да так ломились, что сломали дверь!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 16:49
    +2
    Чтоб не быть голословным даю выдержку из его интервью. То есть посоны лепят линию партии. Какие ваши доказательства? Их там нет!!! 😁
    нельзя обвинять людей без доказательств. В наше время каждый может снять на телефон, могут быть камеры в поезде, могут фото быть. Ну все может быть. Ну нельзя одной статьей разносить пацанов.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.04.2021 17:18
    +1
    Ярослав Скориков, 25.04.2021 16:31
    Шлюшки із сусіднього купе захотіли хайпанути та отримати вигоду фінансову, а не вийшло.....
    За что башлять за селюков каких-то,это что Динамо или шахтер,не льстите себе))
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 25.04.2021 17:10
    +1
    Быдлан еще и ссыкло оказалось
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 25.04.2021 17:05
    0
    Начальнику поїзда треба було діяти так:
    У Шепетівці поліція та воєнізована охорона висадили з потяга двох дівчат
    Напередодні у Львові дівчата 17 та 19 років сіли на поїзд “Львів-Київ”, однак до своєї кінцевої станції так і не доїхали.
    За інформацією “Київ Оперативний”, дві малолітні особи поводили себе неадекватно ще від самого Львову – розпивали спиртні напої, слухали гучну музику, кричали, бігали голими по вагону. Дозволяли собі курити прямо у вагоні та на зауваження не звертали уваги.
    Близько третьої години ночі оперативна група воєнізованої охорони та поліціянти з Шепетівки прибули на виклик. Спочатку дівчата розповідали про свої права, запевняли, що нічого протиправного не здійснювали, однак пасажири сусідніх купе обурювались та доводили протилежне.
    Правоохоронці намагалися домовитися з дівчатами аби ті самостійно покинули поїзд. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти.
    Ссылка
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