Источник: футболисты Колоса устроили пьяный дебош в поезде

В инциденте поучаствовали Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко

  • 20.04.2021 15:42
  • 4084 просмотра
  • 27 комментариев
Источник: футболисты Колоса устроили пьяный дебош в поезде
© ФК Колос

Футболисты «Колоса» из Ковалевки оказались в центре скандала. 4 апреля, предварительно разогревшись спиртными напитками, четверо игроков устроили дебош в вагоне поезда Ужгород – Киев. Один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехала группа молодых девушек.

Киевлянка Мария, которая возвращалась 4 апреля поездом из Ужгорода в Киев, рассказала: «Когда мы сели в поезд – увидели, что в соседнем купе – пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише – они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться».

В течение некоторого времени в соседнем купе продолжалось веселье – с криками, матом и громким стуком в стену. Чуть позже стучать соседи начали уже в дверь купе – которую, несмотря на удушающую жару в поезде, девушки закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался вломиться к девушкам.

Мария говорит: «Они орали там, веселились, мат-перемат. Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали. А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь. Две девушки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице».

Одна из девушек ранее увлекалась футболом и идентифицировала в ночных дебоширах футболистов клуба «Колос». Они всей командой в ту ночь возвращались из Ужгорода, где у них был футбольный матч. По словам девушки, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Когда тот пришел, дебоширы долго не открывали ему дверь своего купе.

Мария говорит: «Он долго стучал в их дверь, они отказывались открывать, материли его. Кто-то из них орал: я тебе сейчас еб*ло разобью! Потом таки открыли. Начальник поезда с ними о чем-то говорил – не слышала, что конкретно он им говорил. Но стало потише. Правда, ненадолго. Как только он ушел – началось все по новой».

Когда поезд прибыл на киевский вокзал – там дебоширов уже ожидала полиция и сотрудники УЗ. Увидев их, вспоминает Мария, один из них не сдержался – и начал оскорблять девушек. К тому моменту на перроне собралась вся команда. Мария и еще одна из девочек написали заявления, их опросила полиция. Девушки, пережив колоссальный стресс, так до сих пор не знают, зарегистрировали ли их заявления или нет.

По фотографиям на сайте «Колоса» девушки опознали трех из четырех – форварда Владимира Лысенко, полузащитников Вадима Милько и Вячеслава Чурко.

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Источник — Обозреватель

(15 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 20.04.2021 16:39
    0
    Я б на місці Костишина перевів би їх в дубль і не пролонговуав контракти
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 16:39
    0
    в поезде на матч-вот это уровень
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 16:33
    0
    А потом вопрос чего народ на стадио не ходит та быдла и на улице хватает посмотреть, зачем билет покупать
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 16:33
    0
    u6464u, 20.04.2021 16:24
    Брось камень в них,кто безгрешен.... умников как я погляжу здесь пруд пруди.
    хамство-это стиль поведения у невоспитанного стада,возомнивших себя футболистами с большой буквы и к Библии это не надо цеплять.Надо оставаться людьми всегда и во всем. Уверен,президент клуба им это доходчиво объяснит
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 16:32
    0
    Лысенко до сих пор в перспективных или по прежнему маркевич не доверяет и не дает раскрыться?
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 20.04.2021 16:32
    0
    Мда...Интересно кто четвертый,который замаскировался?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 20.04.2021 16:26
    0
    Это они после того, как получили приглашение в суперлигу, решили отпразднрвать
    Ссылка
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 20.04.2021 16:24
    0
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 15:56
    Селезень выгнан, а дело его живет
    Цитата века!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 16:24
    -1
    бидлота безпородна!! Из фильма:"И они еще соревнуются за звание дома высокой культуры и быта?" Зерно протухло
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 20.04.2021 16:24
    -4
    Брось камень в них,кто безгрешен.... умников как я погляжу здесь пруд пруди.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 20.04.2021 16:21
    +1
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 15:56
    Селезень выгнан, а дело его живет
    Да-да, во всём селя виноват, а так - они белые и пушистые
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 16:21
    0
    Вот это девки!
    Видать фанатки Колоса, которые тоже были на игре.
    Мужики молодцы! Такая боевая ничья 0:0 и не отметить!
    А вот сейчас на улице Киева таким же девушкам показать эти фото. Они узнают звёзд? Лично я бы и и в упор не узнал, так как видел только в ящике.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 16:19
    +6
    может Тунца выгнали , за то что он Не бухал?
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 20.04.2021 16:09
    +9
    Новина повина звучати так: "Гравці ковалівського "Колосу" у поїзді Ужгород-Київ влаштуали пікет на підтримку екс-гравця клубу Євгена Селезньова. Проте самі гравці це заперечують.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.04.2021 16:06
    +1
    Мария говорит: больше всего ее задело то, что футболисты почему-то были уверены во вседозволенности и в том, что за ночной дебош им не будет ровным счетом ничего. И пока складывается впечатление, что им действительно ничего не будет. А подобного, уверена Мария, допускать нельзя.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 20.04.2021 16:02
    +5
    Бидло, воно і в .... Колосі бидло....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 16:00
    +6
    алкоколос
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 15:59
    +6
    Колос превращается в клуб, к которому присутствует отвращение!
    Тунец, постоянная работа клуба с судьями, теперь эти идиоты....
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 20.04.2021 15:59
    +8
    Отправьте их на общественные работы!!!
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 20.04.2021 15:59
    +11
    Быки колхозные....
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 20.04.2021 15:59
    +11
    Быки колхозные....
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 15:49
    +10
    Всех алконавтов отправить к кормильцу.
    Ссылка
    freestyle2018
    online
      freestyle2018, 20.04.2021 16:09
    +9
    Новина повина звучати так: "Гравці ковалівського "Колосу" у поїзді Ужгород-Київ влаштуали пікет на підтримку екс-гравця клубу Євгена Селезньова. Проте самі гравці це заперечують.
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 20.04.2021 15:59
    +8
    Отправьте их на общественные работы!!!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 20.04.2021 15:57
    +8
    Мля, а где была проводница? Почему ей нужно было звонить???
    Где была вся команда?
    Костышин где был???
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 15:56
    +8
    Селезень выгнан, а дело его живет
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 15:51
    +7
    Селезнев оставил свой отпечаток на клубе...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 16:19
    +6
    может Тунца выгнали , за то что он Не бухал?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 16:00
    +6
    алкоколос
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 20.04.2021 15:59
    +6
    Колос превращается в клуб, к которому присутствует отвращение!
    Тунец, постоянная работа клуба с судьями, теперь эти идиоты....
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 20.04.2021 16:02
    +5
    Бидло, воно і в .... Колосі бидло....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 15:54
    +5
    futbolboss, 20.04.2021 15:51
    Селезнев оставил свой отпечаток на клубе...
    У Лысенко то еще от Рыкуна досталось
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 15:50
    +5
    Вирішили вступити в клуб Тунця.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 15:54
    +3
    Не того выгнали из команды?
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 20.04.2021 16:21
    +1
    Алексей Голяченко, 20.04.2021 15:56
    Селезень выгнан, а дело его живет
    Да-да, во всём селя виноват, а так - они белые и пушистые
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.04.2021 16:06
    +1
    Мария говорит: больше всего ее задело то, что футболисты почему-то были уверены во вседозволенности и в том, что за ночной дебош им не будет ровным счетом ничего. И пока складывается впечатление, что им действительно ничего не будет. А подобного, уверена Мария, допускать нельзя.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 20.04.2021 16:39
    0
    Я б на місці Костишина перевів би їх в дубль і не пролонговуав контракти
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 16:39
    0
    в поезде на матч-вот это уровень
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 16:33
    0
    А потом вопрос чего народ на стадио не ходит та быдла и на улице хватает посмотреть, зачем билет покупать
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 16:33
    0
    u6464u, 20.04.2021 16:24
    Брось камень в них,кто безгрешен.... умников как я погляжу здесь пруд пруди.
    хамство-это стиль поведения у невоспитанного стада,возомнивших себя футболистами с большой буквы и к Библии это не надо цеплять.Надо оставаться людьми всегда и во всем. Уверен,президент клуба им это доходчиво объяснит
    Ссылка
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