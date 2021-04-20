Источник: футболисты Колоса устроили пьяный дебош в поезде

Футболисты «Колоса» из Ковалевки оказались в центре скандала. 4 апреля, предварительно разогревшись спиртными напитками, четверо игроков устроили дебош в вагоне поезда Ужгород – Киев. Один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехала группа молодых девушек.

Киевлянка Мария, которая возвращалась 4 апреля поездом из Ужгорода в Киев, рассказала: «Когда мы сели в поезд – увидели, что в соседнем купе – пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише – они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться».

В течение некоторого времени в соседнем купе продолжалось веселье – с криками, матом и громким стуком в стену. Чуть позже стучать соседи начали уже в дверь купе – которую, несмотря на удушающую жару в поезде, девушки закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался вломиться к девушкам.

Мария говорит: «Они орали там, веселились, мат-перемат. Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали. А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь. Две девушки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице».

Одна из девушек ранее увлекалась футболом и идентифицировала в ночных дебоширах футболистов клуба «Колос». Они всей командой в ту ночь возвращались из Ужгорода, где у них был футбольный матч. По словам девушки, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Когда тот пришел, дебоширы долго не открывали ему дверь своего купе.

Мария говорит: «Он долго стучал в их дверь, они отказывались открывать, материли его. Кто-то из них орал: я тебе сейчас еб*ло разобью! Потом таки открыли. Начальник поезда с ними о чем-то говорил – не слышала, что конкретно он им говорил. Но стало потише. Правда, ненадолго. Как только он ушел – началось все по новой».

Когда поезд прибыл на киевский вокзал – там дебоширов уже ожидала полиция и сотрудники УЗ. Увидев их, вспоминает Мария, один из них не сдержался – и начал оскорблять девушек. К тому моменту на перроне собралась вся команда. Мария и еще одна из девочек написали заявления, их опросила полиция. Девушки, пережив колоссальный стресс, так до сих пор не знают, зарегистрировали ли их заявления или нет.

По фотографиям на сайте «Колоса» девушки опознали трех из четырех – форварда Владимира Лысенко, полузащитников Вадима Милько и Вячеслава Чурко.