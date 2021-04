Ярмоленко попал в запас Вест Хэма на матч с Челси

31-летний украинский вингер лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на поединок 33-го тура УПЛ против «Челси».

Ярмоленко начал матч на скамейке запасных. Футболист недавно восстановился после травмы, полученной в феврале.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Here's how we line up today against @ChelseaFC...#WHUCHE