Ярмоленко попал в запас Вест Хэма на матч с Челси

31-летний украинский вингер лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на поединок 33-го тура УПЛ против «Челси».
Ярмоленко начал матч на скамейке запасных. Футболист недавно восстановился после травмы, полученной в феврале.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 22 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Here's how we line up today against @ChelseaFC...#WHUCHE— West Ham United (@WestHam) April 24, 2021
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Источник — Sport.ua
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