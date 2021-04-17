Впервые с февраля. Ярмоленко – в заявке Вест Хэма на матч АПЛ

Сегодня «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ на выезде играет с «Ньюкаслом». Матч начался в 14:30 по Киеву.

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко наконец-то полностью восстановился после травмы и впервые с февраля попал в заявку своей команды на матч. Он начал поединок на скамейке запасных.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон, Лингард, Соучек, Форнальс, Нобл, Боуэн, Диоп.

Запас: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Алвес, Фредерикс, Ковентри, Лансини, Ярмоленко, Бенрахма

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ярмоленко может вернуться в «Динамо» Киев.