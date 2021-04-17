Впервые с февраля. Ярмоленко – в заявке Вест Хэма на матч АПЛ

Украинский форвард полностью восстановился после травмы

  • 17.04.2021 14:43
  • 1024 просмотра
  • 2 комментария
Впервые с февраля. Ярмоленко – в заявке Вест Хэма на матч АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ на выезде играет с «Ньюкаслом». Матч начался в 14:30 по Киеву.

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко наконец-то полностью восстановился после травмы и впервые с февраля попал в заявку своей команды на матч. Он начал поединок на скамейке запасных.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон, Лингард, Соучек, Форнальс, Нобл, Боуэн, Диоп.
Запас: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Алвес, Фредерикс, Ковентри, Лансини, Ярмоленко, Бенрахма

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ярмоленко может вернуться в «Динамо» Киев.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 15:15
    -1
    Если проиграют, то больше не появится. Значит не фартовый паря! Без него вон как команда заиграла!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 14:54
    -3
    В основе когда увидим?
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