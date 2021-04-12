Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

Киевское «Динамо» хочет ближайшим летом вернуть в команду бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ныне является игроком английского «Вест Хэма».
По информации журналиста Педру Алмейды, «бело-синие» уже ведут переговоры с «молотобойцами» о возвращении 31-летнего украинца.
Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc— Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021
В нынешнем сезоне Ярмоленко не является важным игроком для «Вест Хэма», а также испытывал проблемы, связанные с травмами. На счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы «молотобойцев», как уже сообщалось ранее, будут не прочь продать украинца ближайшим летом.
По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко в настоящий момент составляет 5 миллионов евро.
Источник — Twitter
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Если бы ты, старое ссыкло, вылезло на улицу - то запросто
Шева уехал на пять лет раньше.. и правильно сделал
Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
А все потому шо сердце динамовское и глаза горят
А вот если он уйдёт ..... Подождать пока раскроется кто-то из Ю-21 или грузин начнёт показывать стабильную игру .
Хотя ещё есть Жерсон ....
Так что даже не знаю .
Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
2) количество игроков на эту позицию - если Витя не уйдёт , то каков смысл в этом трансфере , или кого то из них румын будет использовать в центре ? Сомневаюсь.
—
Хотя и как человеку и как футболисту , я и фаны ДК Андрею всегда рады .
—-
Просто сейчас на его месте , в ДК играет лучший игрок УПЛ .
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