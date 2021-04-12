Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

Киевское «Динамо» хочет ближайшим летом вернуть в команду бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ныне является игроком английского «Вест Хэма».

По информации журналиста Педру Алмейды, «бело-синие» уже ведут переговоры с «молотобойцами» о возвращении 31-летнего украинца.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc — Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021

В нынешнем сезоне Ярмоленко не является важным игроком для «Вест Хэма», а также испытывал проблемы, связанные с травмами. На счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы «молотобойцев», как уже сообщалось ранее, будут не прочь продать украинца ближайшим летом.

По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко в настоящий момент составляет 5 миллионов евро.