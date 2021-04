Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

Киевское «Динамо» хочет ближайшим летом вернуть в команду бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ныне является игроком английского «Вест Хэма».

По информации журналиста Педру Алмейды, «бело-синие» уже ведут переговоры с «молотобойцами» о возвращении 31-летнего украинца.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. 🔵🟡🇺🇦 #transfers #whufc