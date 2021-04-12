Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

Громкий инсайд из Англии!

  • 12.04.2021 20:23
  • 5400 просмотров
  • 68 комментариев
Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» хочет ближайшим летом вернуть в команду бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ныне является игроком английского «Вест Хэма».

По информации журналиста Педру Алмейды, «бело-синие» уже ведут переговоры с «молотобойцами» о возвращении 31-летнего украинца.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не является важным игроком для «Вест Хэма», а также испытывал проблемы, связанные с травмами. На счету вингера всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года, причем украинец является самым высокооплачиваемым футболистом команды, а потому боссы «молотобойцев», как уже сообщалось ранее, будут не прочь продать украинца ближайшим летом.

По оценкам Transfermarkt стоимость Ярмоленко в настоящий момент составляет 5 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(18 голосов)

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Комментарии
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 21:00
    -1
    Zport., 12.04.2021 20:58
    Сбрей гнездо
    У тебя на голове!?
    Если бы ты, старое ссыкло, вылезло на улицу - то запросто
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 21:00
    0
    Хoакин Гусман Лоэра., 12.04.2021 20:58
    нашя вечно вые@ная,ты рад за бревнище??
    Даунятко ты немытое , я вроде не давал команду голос , залезь назад под ларёк и проводи там инспекцию пустых пивных бутылок
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 21:00
    -1
    Alexander Киев, 12.04.2021 20:56
    Да. А тебя собаку нет, покрышки собирай
    Уважаешь расею????????
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 12.04.2021 20:59
    0
    Zport., 12.04.2021 20:56
    Кто третье бревно? Надеюсь Витёк из Аталанты?)
    а да,про него забыл,точно Коваленко третье бревно))сейчас только малина норма играет!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:58
    0
    AK__228, 12.04.2021 20:58
    Не сссы, Шпрот
    Сбрей гнездо
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 20:58
    -1
    funnycat, 12.04.2021 20:57
    Та он в нынешнем УПЛ и пешком свои 10-15 Г+П наберёт ещё пару сезонов .
    Да ради Бога, только похлопаю!
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 12.04.2021 20:58
    0
    funnycat, 12.04.2021 20:51
    Сейчас напишет , что гмораэш
    нашя вечно вые@ная,ты рад за бревнище??
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 20:58
    -1
    Zport., 12.04.2021 20:57
    Какой ты грозный, Федя. Даже страшно)))
    Не сссы, Шпрот
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:57
    0
    AK__228, 12.04.2021 20:52
    Я практически не сомневался.. но думал не раньше чем через пару лет.. но видать с физикой у него не очень, через пару лет может просто «стоять» на месте
    Та он в нынешнем УПЛ и пешком свои 10-15 Г+П наберёт ещё пару сезонов .
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:57
    0
    AK__228, 12.04.2021 20:55
    Третий говорю кто!?
    Какой ты грозный, Федя. Даже страшно)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 12.04.2021 20:57
    -1
    Если бесплатно, то почему бы и нет? За миллионы лучше кого-то в центр полузащиты взять
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:56
    +1
    Trasher311987, 12.04.2021 20:53
    Продадут Жерсона
    И Витю и Жерсона ? - мне кажется это уже слишком
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:56
    0
    alex73776, 12.04.2021 20:55
    это уже прошло давно, а теперь он второе бревно в сборной,после коноплянки,если он играет!
    Кто третье бревно? Надеюсь Витёк из Аталанты?)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.04.2021 20:56
    -2
    Zport., 12.04.2021 20:55
    уважаешь расяянина миранчука?
    Да. А тебя собаку нет, покрышки собирай
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 12.04.2021 20:56
    -1
    Zport., 12.04.2021 20:55
    уважаешь расяянина миранчука?
    Мне на него насрать,как и на тебя тупица ты безмозглае
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 20:55
    -2
    Zport., 12.04.2021 20:54
    Статья про второго бомбардира в истории сборной, который забил всего на 10 голов меньше, чем Шева
    Третий говорю кто!?
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 20:55
    -1
    alex73776, 12.04.2021 20:52
    ну и сравнения шевченко и ярмола-это как небо и земля!!шева получил золой мяч,был лидер милана,забил за сборную больше всех,а ярмола скайку протирал в вест хем и дортмуне!
    Ну мягко говоря да, сравнивать их не стоит..
    Шева уехал на пять лет раньше.. и правильно сделал
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 12.04.2021 20:55
    -1
    Zport., 12.04.2021 20:50
    Кто второй бомбардир сборной Украины в истории?
    это уже прошло давно, а теперь он второе бревно в сборной,после коноплянки,если он играет!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:55
    -3
    Хoакин Гусман Лоэра., 12.04.2021 20:54
    Нет ,этим ты занимаешься динамовский овощ
    уважаешь расяянина миранчука?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:54
    0
    AK__228, 12.04.2021 20:52
    А третий!?
    Статья про второго бомбардира в истории сборной, который забил всего на 10 голов меньше, чем Шева
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 12.04.2021 20:34
    +11
    ДерЬНамО💩, 12.04.2021 20:28
    оpиdarassinая динама хочет вернуть Бревнягу ))))))
    Куда админы смотрят? Почему эти недоразвитые личности все еще не в бане?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:33
    +11
    Frankov, 12.04.2021 20:31
    Все,наигрался дерьмолай.
    Немытый , бутылки успел сдать сегодня ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:26
    +11
    Неоднозначное решение конечно
    Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 12.04.2021 20:33
    +9
    Ярмола конечно красавчик, но его время в ДК, думаю, уже прошло, не потянет он основу, при здоровом Цыганкове
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 20:43
    +7
    AK__228, 12.04.2021 20:40
    А в чем неоднозначность!? Старый конь борозды не испортит .. тем более все к этому шло.. не этим летом так следующем.. доигрывать всегда приятно дома
    Когда Андрей Шевченко вернулся в Динамо разве от этого хуже было? Ну вернется Ярмола отбегает еще 3-4 сезона это будет лучше как для Андрея так и для СБУ.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 12.04.2021 20:43
    +6
    Смотрите, как кротобазу "жаба" давит.. P.S.Дебилоиды уймитесь или головой об стенку
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 20:40
    +5
    funnycat, 12.04.2021 20:26
    Неоднозначное решение конечно
    Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
    А в чем неоднозначность!? Старый конь борозды не испортит .. тем более все к этому шло.. не этим летом так следующем.. доигрывать всегда приятно дома
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 20:39
    +5
    аоот оооит, 12.04.2021 20:26
    Усё
    А все потому шо сердце динамовское и глаза горят
    Толи дело витя "сосать" коваленко, перешел в Италию - лучший ассистент по голам стал, на поле усердно бегает 120 минут минут вместо 90+ Правда все это он делает с именной лавочкой для запасных
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:33
    +5
    Nikola Tesla, 12.04.2021 20:26
    Цыганков аут?
    Видимо да , а на Циташивилли , как замену Вите - не рассчитывают .
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    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:40
    +4
    dd dent, 12.04.2021 20:35
    Значит подумывают о продаже цыганкова, да и я такую версию озвучивал, правда как я думал это будет несколько позже, хотя ещё и ничего не состоялось и не факт что состоится, хотя с шевой сурку повезло вообще бесплатно вернуть топа, хоть и возрастного уже ж, но польза была ведь
    Я думаю что при Вите, не будет Андрея в команде .
    А вот если он уйдёт ..... Подождать пока раскроется кто-то из Ю-21 или грузин начнёт показывать стабильную игру .
    Хотя ещё есть Жерсон ....
    Так что даже не знаю .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2021 20:35
    +4
    funnycat, 12.04.2021 20:26
    Неоднозначное решение конечно
    Хотя Андрею в Киеве всегда рады !
    Значит подумывают о продаже цыганкова, да и я такую версию озвучивал, правда как я думал это будет несколько позже, хотя ещё и ничего не состоялось и не факт что состоится, хотя с шевой сурку повезло вообще бесплатно вернуть топа, хоть и возрастного уже ж, но польза была ведь
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:43
    +3
    AK__228, 12.04.2021 20:40
    А в чем неоднозначность!? Старый конь борозды не испортит .. тем более все к этому шло.. не этим летом так следующем.. доигрывать всегда приятно дома
    1) Цена , не факт что Вест , захочет отпустить его за небольшую сумму . А за 5-6 Лямов , у нас есть более проблемные позиции
    2) количество игроков на эту позицию - если Витя не уйдёт , то каков смысл в этом трансфере , или кого то из них румын будет использовать в центре ? Сомневаюсь.

    Хотя и как человеку и как футболисту , я и фаны ДК Андрею всегда рады .
    —-
    Просто сейчас на его месте , в ДК играет лучший игрок УПЛ .
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 20:42
    +3
    funnycat, 12.04.2021 20:41
    Хотя конечно Андрея стоило бы вернуть , только ради последующего скулёжа глоров ржавого колхоза
    А скулеж ржавого бомонда будет хоть топор вешай, и все это они будут закeсывать "navaromdrisni" заморским загаражным деликатесом в бамбаском варианте
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2021 20:42
    +3
    Frankov, 12.04.2021 20:31
    Все,наигрался дерьмолай.
    Это ты про Канаплянку?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:41
    +3
    Хотя конечно Андрея стоило бы вернуть , только ради последующего скулёжа глоров ржавого колхоза
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 20:29
    +3
    Витя уйдет
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 12.04.2021 20:52
    +2
    AK__228, 12.04.2021 20:48
    Конечно нет, стало только лучше! Шева ещё достаточно пользы динамо принёс
    ну и сравнения шевченко и ярмола-это как небо и земля!!шева получил золой мяч,был лидер милана,забил за сборную больше всех,а ярмола скайку протирал в вест хем и дортмуне!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:44
    +2
    Nevershot, 12.04.2021 20:42
    А скулеж ржавого бомонда будет хоть топор вешай, и все это они будут закeсывать "navaromdrisni" заморским загаражным деликатесом в бамбаском варианте
    Это у них коктейль так называется топовый , в дНыры
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 12.04.2021 20:29
    +2
    Не проти повернення Ярмоли в Динамо, але сумніваюся, що він зможе вийти на свій попередній рівень.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 20:56
    +1
    Trasher311987, 12.04.2021 20:53
    Продадут Жерсона
    И Витю и Жерсона ? - мне кажется это уже слишком
    Ссылка
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