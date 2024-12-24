ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха перешел в клуб Бундеслиги

Словенский защитник Давид Зец прпешел из словацкого «Целе» в «Хольштайн, сообщает официальный сайт клуба. За словенский клуб он провел 129 матчей, из которых 19 в еврокубках, в последних матчах выводя команду на поле в роли капитана.

«С Дэвидом Зеком мы смогли подписать опытного центрального защитника для нашей защитной команды», – сказал о трансфере Карстен Велманн, спортивный директор Хольштайна.

«Мы убеждены, что Дэвид быстро возьмет на себя ответственность благодаря своему богатому опыту и немедленно поможет нашей команде»

Сезон 2020/21 Давид Зец провел в львовском «Рухе». Провел за украинский клуб 9 матчей, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» определился с местом проведения сборов.