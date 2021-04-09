Хавбек Славии: «Гол Арсеналу запомню до конца жизни»

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Голеш прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, Голеш сравнял счет на последней компенсированной минуте.

«Это так здорово - забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет. Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его», - сказал Голеш.

Ответная встреча состоится 15 апреля в Праге.