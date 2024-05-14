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Испания
14 мая 2024, 07:59 |
5371
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Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика

Артем с 20 голами сохранил первую строчку, но Александер Серлот приблизился вплотную

14 мая 2024, 07:59 |
5371
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Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10–13 мая состоялись матчи 35-го тура Ла Лиги 2023/24.

Украинский форвард Артем Довбик отличился за «Жирону» ассистом в поединке против «Алавеса» (2:2). На счету украинца 20 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Испании, а также 7 голевых передач.

Вплотную к Довбику приблизился норвежский нападающий «Вильярреала» Александер Серлот. Он отличился дублем в ворота «Сельты». Теперь у него 19 голов, а также 6 ассистов.

Третье место в списке бомбардиров у Джуда Беллингема из «Реала» (18 голов, 4 ассиста). На 4-й строчке располагается Роберт Левандовски, который защищает цвета «Барселоны» (17 мячей, 8 передач).

Топ-5 замыкает Анте Будимир («Осасуна»). Хорват уже не сыграет в кампании 2023/24 из-за травмы. У него 16 голов и 2 ассиста.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 35-го тура:

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Александер Серлот Анте Будимир Артем Довбик Джуд Беллингем Роберт Левандовски бомбардиры лучший бомбардир Трофей Пичичи Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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