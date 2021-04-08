На последней минуте. Славия спасла ничью в битве против Арсенала

Для «Арсенала», который проваливает сезон АПЛ и рискует остаться без еврокубков, Лига Европы является хорошим шансом порадовать болельщиков.

В четвертьфинале лондонцам выпало сыграть против пражской «Славии». Первый матч противостояния завершился вничью 1:1. При этом хозяева забили в конце встречи, однако умудрились пропустить на последней минуте.

Чешская команда продлила свою невероятную серию без поражений во всех турнирах, которая тянется с середины декабря.

Лига Европы. 1/4 финала

Арсенал - Славия Прага 1:1

Голы: Пепе, 86 - Голеш, 90+4

Арсенал: Лено, Бельерин, Холдинг, Габриэль, Соареш, Томас (Эльнени, 78), Джака, Сака (Пепе, 78), Смит-Роу (Себальос, 89), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78)

Славия: Коларж, Бах, Голеш, Зима, Борил, Провод, Громада (Севчик, 46), Станчу (Масопуст, 84), Дорли (Лингр, 69), Олайнка (Траоре, 85), Сима (Кухта, 69)