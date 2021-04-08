Арсенал
1 : 1
Славия Прага
08.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На последней минуте. Славия спасла ничью в битве против Арсенала

Чешская команда продлила невероятную серию

  • 08.04.2021 23:52
  • 499 просмотров
  • 6 комментариев
На последней минуте. Славия спасла ничью в битве против Арсенала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Арсенала», который проваливает сезон АПЛ и рискует остаться без еврокубков, Лига Европы является хорошим шансом порадовать болельщиков.

В четвертьфинале лондонцам выпало сыграть против пражской «Славии». Первый матч противостояния завершился вничью 1:1. При этом хозяева забили в конце встречи, однако умудрились пропустить на последней минуте.

Чешская команда продлила свою невероятную серию без поражений во всех турнирах, которая тянется с середины декабря.

Лига Европы. 1/4 финала

Арсенал - Славия Прага 1:1
Голы: Пепе, 86 - Голеш, 90+4

Арсенал: Лено, Бельерин, Холдинг, Габриэль, Соареш, Томас (Эльнени, 78), Джака, Сака (Пепе, 78), Смит-Роу (Себальос, 89), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78)

Славия: Коларж, Бах, Голеш, Зима, Борил, Провод, Громада (Севчик, 46), Станчу (Масопуст, 84), Дорли (Лингр, 69), Олайнка (Траоре, 85), Сима (Кухта, 69)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    var
      var, 09.04.2021 00:06
    0
    Michael Savchyn, 08.04.2021 23:58
    у Празі, скоріш за все, буде суха нічия
    Или 2:2))
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 08.04.2021 23:58
    0
    у Празі, скоріш за все, буде суха нічия
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 08.04.2021 23:58
    -2
    Молодцы! Дома надо выносить эту помойку.
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 23:58
    -1
    Героям Славия)
    Ссылка
    Arsenal Arsenal
    online
      Arsenal Arsenal, 08.04.2021 23:56
    +1
    Блін забили розслабились получили
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 23:53
    +1
    ого славию прет
    Ссылка
    Arsenal Arsenal
    online
      Arsenal Arsenal, 08.04.2021 23:56
    +1
    Блін забили розслабились получили
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 23:53
    +1
    ого славию прет
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 00:06
    0
    Michael Savchyn, 08.04.2021 23:58
    у Празі, скоріш за все, буде суха нічия
    Или 2:2))
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 08.04.2021 23:58
    0
    у Празі, скоріш за все, буде суха нічия
    Ссылка
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